Kırşehir'de öğrenciler arkeoloji kazılarına katıldı

Kırşehir Kaman'da bulunan Kalhöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okuluna katılan 30 öğrenci, arkeoloji kazıları ile çanak ve çömlek yapımına katıldı.

Müzede, 30 Temmuz tarihinde başlayan 2018 yılı yaz okulu etkinlikleri için kapanış töreni düzenlendi. Kalehöyük Kazı Başkanı Japon Arkeolog Dr. Sachihiro Omura, bu yıl düzenlenen etkinliklere katılan çocukların arkeoloji ile ilgili bilgiler alarak höyükte kazı çalışmalarına katıldıklarından bahsetti.

"Adeta tarihe dokundular"

Etkinliklere katılan çocukların büyük mutluluk duyduklarını belirten Omura, enstitüde yapılan çalışmaları incelediklerini, çanak çömlek yapımına da katılarak adeta tarihe dokunduklarını söyledi.

Müze Müdürü İzzet Esen, artık geleneksel hale gelen ve her yıl daha fazla katılımcı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Çocukların eğlenerek öğrendikleri yaz okulu etkinlikleri bizim için de ayrı bir keyif oldu" dedi.

Kaymakam Murat Girgin ise, yaz okulu etkinliklerinin Kaman için önemli bir faaliyet olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımız için bu ortam, bu etkinlikler bulunmaz bir fırsat oldu. Müze müdürlüğümüz tüm personeli ile her yıl başarılı bir şekilde bu programı gerçekleştiriyor. Bu etkinliklerde Japon-Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihro Omura ve ekibinin de çok önemli katkıları oldu" diye konuştu.

Kapanış programında öğrencilerin yaz okulu boyunca yaptıkları çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı. Protokol üyeleri, katılımcı öğrencilere sertifika ve hediye verdi.

Kaynak: AA