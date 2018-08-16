Milli okçuların yeni hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları

Uluslararası yarışmalardaki başarılı performanslarıyla takdir gören milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün yeni hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları.

Son 2 ay içerisinde Akdeniz Oyunları, Gençler Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması ve Avrupa Grand Prix Yarışmaları'nda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin göğsünü kabartan 19 yaşındaki Mete Gazoz, mutluluğunu paylaştı.

En büyük hedefinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Mete Gazoz, "Yılın 270 günü kamplarda geçiyor. Günde 6 ile 10 saat arası antrenman yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ise 2020'de altın madalyayı kazanacağımı düşünüyorum" dedi.

Mete Gazoz, okçuluk sporuyla yeni tanışan gençlere tavsiyelerde bulundu, "Benim onlara tek tavsiyem çok çalışmaları. Bu sporda başarı çok çalışarak geliyor. Onun için mutlaka düzenli bir şekilde spor yapsınlar ve çalışsınlar" diye konuştu.

"Olimpiyat madalyasını ülkemize kazandıracağım"

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz de, şimdiye kadar birçok şampiyonada altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandığından bahsederek, 2016 yılında katıldığı Rio Olimpiyatları'nda tecrübesiz olduğunu söyledi.

Anagöz, şimdi önünde 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirtti, "Katıldığım ilk olimpiyatımda çok tecrübem yoktu. Şimdi daha fazla tecrübe kazandığımı düşünüyorum. İnşallah bu tecrübeyle birlikte olimpiyat madalyasını ülkemize kazandıracağım" dedi.

Okçuluğun psikolojik yönden zor bir spor olduğunu ancak buna rağmen üstesinden geldiğini söyleyen başarılı okçunun gençlere tavsiyeleri şöyle:

"Biz hayatta birçok şeyi bu spor sayesinde öğrendik. Onlar da aynı şekilde öğrenebilirler. Yapmaları gereken, sabırlı olmak ve çok çalışmak.”

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün çok özel sporcular olduğunu vurguladı, "İki sporcu çok erken yaşlardan beri bizimle birlikteler. Yılın neredeyse 300 gününü bizimle geçiriyorlar. Bu anlamda onların göstermiş olduğu özveri, milli takımın ortaya koyduğu başarının en büyük sırrı ve anahtarı diyebiliriz" dedi.

Kaynak: AA