Gaziantepli baklavacıların bayram telaşı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siparişleri yetiştirmek için çabalayan Gaziantepli baklavacılar, yoğun çalışıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Ar-Ge Başkanı Mehmet Çiftçi, bayram siparişlerini yetiştirmek için adeta arı gibi çalıştıklarını belirterek, büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için çabaladıklarını aktaran Çiftçi, "Her zamanki ekiple aynı ürünleri çıkarıyoruz. Bizim işletmede 200 personelimiz var. Bayramda takviye olarak satış bölümünde çalıştırdığımız elemanları da imalata çağırıp, siparişlere cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Çiftçi, yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını belirterek, "Şu anda Türkiye siparişleri için çalışıyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere büyük şehirlere çalışıyoruz. Son iki günü Gaziantep'e ayırıyoruz. Yoğun talep olduğu için online ve telefon satışlarımızı durduruyoruz" diye konuştu.

Bayram için 60 ton üretim

Çiftçi, bayram için 60 ton civarında üretim yapacaklarını anlattı.

"Normalde 12 çeşit ürünümüz var. Bayramda iş yoğunluğundan dolayı normal baklava, havuç dilimi ve kare dilimi yapıyoruz. Diğer çeşitleri yaparsak siparişleri yetiştiremiyoruz. Bayramda normal satışlarımıza göre yüzde 50 artış oluyor. Makine ile yapsak bu yüzde 100 olur ama biz el emeği, göz nuru yapıyoruz."

Mehmet Çiftçi, baklava yapımında sezonunda üretilen Şanlıurfa sade yağı ile yeni mahsul Antep fıstığı kullandıklarından bahsederek, "Yağımız, fıstığımız, unumuz, nişastamız hepsi özel. Malzemeler kadar personelimiz de özel. Baklava ustası 8 yılda yetişiyor" dedi.

Kaynak: AA