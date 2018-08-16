Yemeğe 1 saat 58 dakika ayırıyoruz

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin günlük yemek için ayırdığı sürenin ortalama 1 saat 58 dakika olduğu belirlendi. İstatistikler, Türkiye’nin yemek için ayırdığı süre diğer ülkelere kıyasla ortalama bir değerde.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, yeme içme başlığı altında yazılı basında 115 bin 616 haber çıkışı tespit edildi.

En çok Yunanistan zaman ayırıyor

Yunanistan bir günde yemeğe ortalama 2 saat 13 dakika ayırarak Avrupa ülkelerinin yer aldığı listenin başına yerleşmeyi başardı. Yunanistan'ı yakından takip eden Fransızlar ise yemeğe günlük 2 saat 12 dakika harcıyor.

İspanya, 1 dakika ile Türkiye’nin önünde

Türkiye’nin yemeğe ayırdığı süre ise ortalama 1 saat 58 dakika. Bu süre İspanya'da 1 saat 59 dakika olarak belirlendi. İtalya ve Hollanda ise 1 saat 57 dakika zaman harcayarak Türkiye’nin bir basamak gerisinde yer aldı.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan Avrupa ülkesi 1 saat 21 dakika ile Estonya oldu. Estonya’yı da 1 saat 23 dakika ile Finlandiya takip ederken, 1 saat 24 dakika ile de Avusturya ve Norveç izledi.

Kaynak: DHA