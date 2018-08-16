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1 aydır bisikletle Türkiye'yi turluyor

40 yaşında olan Gökay Terzi, bisikletle Türkiye'yi turluyor. Antalya'dan yola çıkarak güzergahındaki birçok ili takip eden Terzi, Kastamonu'ya geldi.

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1 aydır bisikletle Türkiyeyi turluyor

Antalya'da bisiklet ustalığı yapan 40 yaşındaki Gökay Terzi, bisikletle çıktığı Türkiye turunda, Kastamonu'ya geldi.

Bisikletle Türkiye turu yapmak için bir ay önce  Antalya'dan yola çıkan Gökay Terzi, Burdur, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu, Bursa, İzmit, Düzce, Karabük güzergahını takip ederek Kastamonu'ya kadar ulaştı.

Kastamonu Hanönü'ne gelen Terzi, yaklaşık 5 yıldır bisikletiyle dağ bayır gezdiğini anlattı.

Çoğunlukla arazide bisiklet kullandığını ancak bu sefer farklı bir gezi programı yaptığını anlatan Terzi, "Bundan sonra Sinop, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Gaziantep gibi illeri geçerek Mersin üzerinden Hatay'a kadar gideceğim. Kastamonu'da Valla Kanyonu'nu gezdim. Nerede şelale varsa oraya gidiyorum, ülkemizin tüm güzelliklerini görmek istiyorum" dedi.

Hanönü'de Tarihi Han'ı da ziyaret eden Terzi, Sinop'a gitmek üzere yola çıktı.   

Kaynak: AA

Etiketler: yol, usta, türkiye, tür, kastamonu, hanönü, gezi, bisiklet, antalya
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