  • 15 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.034
    EURO 6.871
  • BIST 90262.95
    ALTIN 229.274
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çocuklar sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

Çocuklar sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

Karabük’te, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 kız çocuğu, sokak hayvanlarına yardımda bulunmak için kendi yaptıkları bileklikleri satıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çocuklar sokak hayvanları için bileklik yapıp satıyorlar

Karabük Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Meliz Öz, Sude Kahraman, Binnur Atalı ve kardeşi Mahinur Atalı, sıcak havalarda zorlandıklarını gördükleri sokak hayvanlarına yardım etmek istedi.

"Kazandığımız parayla sokak hayvanlarını besleyeceğiz"

Apartman bahçesindeki masaya oturup minik elleriyle yaptıkları bileklikleri çam ağacının altındaki masada 50 kuruş ile 3 lira 50 kuruştan satmaya başladı.

Üzerine "Kazandığımız parayla sokak hayvanlarını besleyeceğiz" yazdıkları kartonu da elektrik panosuna astı.

"Su ve süt alıyoruz"

10 yaşındaki Melis Öz, "Sokak hayvanlarına pek ilgi gösterilmiyor. Hayvanları beslemek için bileklik satıyoruz. Bileklikleri de kendimiz yapıyoruz. Bir günde en az 5 kişi geliyor. Kazandığımız parayla su ve süt alıyoruz. Bizi tebrik ediyorlar. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: çocuk, sosyal sorumluluk, sokak hayvanları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER