Gezgin arıcıların zorlu mesaisi

İlkbahar aylarında kovanları ile çıktıkları yolculuğa zorlu mesaileri de eklenen arıcıların aile hasreti, yılın 8 ayı sürüyor.

İlkbaharda ailesiyle vedalaşarak Burdur'dan gurbet yolculuğuna çıkan Fatih Kaya da gezgin arıcılardan biri. Kaya, 15 yıldır arıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Sezonu, bal üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olarak bilinen Trakya'da geçiren Kaya, Kırklareli'nin Kayalı köyündeki arazide bulunan 400 kovanla gece gündüz demeden yakından ilgileniyor. Babasından kalan arı kovanları ile mesleğini sürdüren Kaya, yaşamını 4 metrekarelik barakada sürdürüyor.

Bir günü görüntülenen Kaya, sabah erken saatlerde güne başlıyor. Kahvaltı yaptıktan sonra kovanların bulunduğu bölgeye giden Kaya, öğle saatlerine kadar çalışıyor. Hazırladığı öğle yemeğinin ardından çalışmasına kaldığı yerden devam eden Kaya, güneşin batmasıyla barakasının yolunu tutuyor.

"Evimi, memleketimi özlüyorum"

Kaya, 15 yıldır gezgin arıcılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Babasının vefatının ardından gezgin arıcılığa başladığını dile getiren Kaya, zaman zaman zorluklarla karşılaştığını anlattı.

Kaya, "En büyük zorluk çocuklarımın özlemi. Evimi, memleketimi özlüyorum ama arıcılığı da severek ve tutkuyla yapıyorum. Zaten sevmesek nisan ayından bu yana şu şartlarda gece gündüz arazide çalışamayız" dedi.

Kaya, rüzgar ve yağmurun zaman zaman kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Her yıl ayrı ayrı memleketler görerek, değişik kültürlerle tanıştıklarını dile getiren Kaya, "Gayet güzel bir mesleğimiz var aslında. Sadece çocuklar sıla hasreti zorluyor insanı" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında ailesiyle vedalaşıp evinden çıktığını aktaran Kaya, "Önce Tekirdağ'a kanolaya ardından kara çalı ve ayçiçeği bitkisi için Kırklareli'ne geldik. Trakya arıcılık için çok uygun bir bölge olduğu için bizim de tercihimiz. Evden ayrılırken çocuklarda ayrı biz hüzün bizde ayrı bir hüzün oluyor. Çocuklar baharın gelmesini istemiyor" dedi.

"Dönüş sevinci başladı"

Yakın zamanda ailesine kavuşacağını anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Bu özlemler tabii ki olacak. Şimdi ise dönüş yolculuğu ve sevinç başladı. Nasıl bir asker terhis olacağı zaman sevinirse bizim de sevincimiz o şekilde. Memlekete gideceğiz ve bir hafta sonra yeniden gurbete çıkacağız.

10-15 günlük molanın ardından yeniden Muğla tarafına gideceğiz. Şartlarımız tabii ki zor. 12 ayın 8 ayı gurbetteyiz. Arılarımıza ayırdığımız vaktin dörtte birini çocuklarımıza ayıramıyoruz."

Kaynak: AA