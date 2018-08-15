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İtalyan ustadan Almanya'daki camiye anlamlı hediye

Almanya'da 50 yıllık İtalyan fayans ustası olan Sarafino Pagetti, hayranı olduğu Selimiye Camii'nin fayanstan tablosunu yaparak camiye hediye etti.

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İtalyan ustadan Almanyadaki camiye anlamlı hediye

Almanya'da yaşayan ve 50 yıldır fayans ustalığı yapan İtalyan Sarafino Pagetti, Selimiye Camii'nin fayanstan tablosunu yaparak hediye etti.

Bavyera Bamberg kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Selimiye Camii'nin her yıl Ramazan ayında verdiği iftara katılan Pagetti, cami yönetimine bu şekilde teşekkür etmek istediğini belirtti.

8 kilo ağırlığında ve 1 metre 70 santimetre uzunluğundaki fayans işlemeli cami tablosunu dernek başkanı Mehmet Çetindere'ye takdim eden Pagetti, cami cemaatinin kendisine gösterdiği yakınlıktan çok etkilendiğini söyledi.

"Yabancılık hissetmiyorum"

İtalyan usta Pagetti, "Ara sıra camiye geliyorum. Burası bana sıcak geliyor, yabancılık hissetmiyorum. Adeta kardeşleri gibi muamele etmeleri beni etkiliyor. Başkan Mehmet'in bana davrandığı gibi şimdiye kadar hiç kimse davranmadı. O sebeple ortamı ve cemaati seviyorum" dedi.

Mehmet Çetindere de Pagetti'ye hediye için teşekkür ederek, "Yönetim kurulu odamızda asılı olan Ayasofya portresini görünce kendisi bunu fayans tablo olarak yapmak istedi. Üç ay gibi kısa sürede ustalığının hakkını vererek eseri bitirip camimize getirdi. Çalışmanın maliyetini ödemek istedik ancak 'Bu benden camiye bir hediye' diyerek kabul etmedi" diye konuştu.

Dernek yöneticileri Pagetti'ye, Kur'an-ı Kerim ve İslam'ı anlatan Almanca kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: usta, tablo, İtalyan, iftar, hediye, fayans, dernek, cemaat, cami, almanya
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