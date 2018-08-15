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Batman'da kur'an kursu öğrencileri bilgilerini yarıştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla Batman'da düzenlediği yaz Kur'an kurslarında bilgi yarışmaları düzenlendi.

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Batmanda kuran kursu öğrencileri bilgilerini yarıştırdı

Batman'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla düzenlediği yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.

Mehmet Emin Terece Camii'nde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, 50 Kur'an kursu öğrencisi ter döktü.

Yarışmasına katılan çocuklara Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, fıkıh ve akaid konularını içeren sorular soruldu.

Sınavda dereceye girecek çocuklar, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. 

Yaz Kur'an kurslarına Batman'da 15 bin çocuğun katıldığını söyeleyen Mehmet Emin Terece Camii İmamı Hıfzullah Kavak Terece, şöyle konuştu:

"Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz Kur'an kursu düzenledik. Bu yaz Kur'an kurslarının bitimine iki gün kala çocukların kurs süresince almış oldukları eğitimlerinin semeresini almak üzere Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, siyer, fıkıh, akaid, bir çocuğun mutlaka bilmesi ve sahip olması gereken konularda sınav yaptık."

Terece, amaçlarının çocuklara öğrendiklerini pekiştirmek ve onlara sınav heyecanı yaşatmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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