Kırşehir'in "gönül elçileri" bozlak kültürünü tanıtıyor

Neşet Ertaş'ın kuruluşuna vesile olduğu Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'ndaki sanatçılar, bozlak kültürünün türküleri, ağıtları ve oyun havalarının tanıtımı için yurt içi ve dışında sahne alıyor.

Yaklaşık 17 yıl önce kurulan topluluk, Abdal kültüründen bağlama, davul, zurna, saz, keman, klarnet gibi enstrümanları çalan 15 sanatçıdan oluşuyor. Vefat eden ya da emekli olan ustaların yerine yine Abdal kültüründen gelen başka yenekli sanatçılar dahil ediliyor.

Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Neşet Ertaş gibi bozlak kültürünün temsilcilerinin devamı olarak hizmet veren sanatçılar, bu kültürün yaygınlaştırılması ve tanıtımı için yurt içinde ve birçok ülkede konser vererek kültür elçisi görevi üstleniyor.

Ustalar, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Evi'nde bozlak ustasının android heykeli önünde ve Ağalar Konağı'nda bir araya geliyor.

"Burası bozlak üreten bir fabrika gibi"

Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, topluluğun 17 yıldır bozlak kültürünü dünyaya duyurduğunu söyleyerek, Kırşehir'de Abdal geleneğinden gelenleri adeta bir bozlak fabrikasına benzetti.

Ustalarından aldıkları bu emaneti adeta bir gönül elçisi gibi gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirten Çekiç, "Biz şirin Kırşehirliyiz. Pek çok sanatçımız var. Burası bozlak üreten bir fabrika gibidir. Bu bozlakları bizlere Aşık Saitler, Aşık Seyfullahlar, Şemsi Yastımanlar, Muharrem Ertaşlar, Neşet Ertaşlar, Hacı Taşanlar ve babam Çekiç Ali taşıdı" dedi.

Neşet Ertaş'ın yeğeni Burhan Ertaş da, Van'dan İstanbul'a, Almanya'dan Japonya'ya kadar birçok yerde konser verdiğini söyleyerek, bu kültürün yaşatılması için gençlere de sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

Gittikleri yerlerde sevgi ve coşkuyla karşılandıklarını belirten Ertaş, "Abdal kültürüne bir nebze olsa sahip çıkıldı. Daha çok sahip çıkılırsa daha güzel olur" dedi.

"Anadolu'dan büyük talep"

Sanatçı Vedat Öz ise, gittikleri konserlerde Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi ustaların eserlerini seslendirdiklerini, halkın eski türkülerin kıymetini çok iyi bildiğini söyledi.

Anadolu'dan büyük bir talep geldiğini belirten Öz, "Dünyada her türlü şeker ve tat üretiliyor. Ama balı küçücük bir arı yapıyor. Bizim kültürümüzdeki bozlak havasını, yorumunu hangi sanatçı olursa olsun bizim gibi yorumlayamaz. Bozlaklar, ağıtlar, haykırışlar sadece Abdal kökeninden gelen insanlarımızda var" dedi.

"Yöresel değil evrensel"

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, topluluğun 2001 yılında kurulduğunu belirterek, 17 senede Bakanlığın görev verdiği her yerde kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını, Abdal kültürü ve bozlak türkülerinin yöresel değil, evrensel bir kimliğe kavuştuğunu söyledi.

Yurt içi ve dışındaki festivallerden davetler aldıklarını anlatan Temur, şunlardan bahsetti:

"Sanatçılarımız önce uzun hava ile başlar, kırık hava ile devam eder, oyunlarla tamamlarlar. Havalı oyunlara başladıklarında da herkes kendisini sahnede görür. Abdal ağzı ile söyledikleri için boğaz yapılarından çıkan sesi başka bir sanatçıda bulmak mümkün değil."

Kaynak: AA