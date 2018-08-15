Avşa Adası nüfusunun 40 katı turist ağırlayacak

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Balıkesir Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatili süresince nüfusunun 40 katı turisti konuk etmesi bekleniyor.

3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'nın, Kurban Bayramı tatilinde günübirlikçi tatilcilerle birlikte günlük 120 bin kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, Avşa'nın, Marmara'nın en önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve özellikle İstanbulluların buraya büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bayram tatiline yönelik adadaki bütün ev, pansiyon ve otel rezervasyonların dolduğunu belirten Aksoy, "Günübirlikçilerle çok yoğun bir bayram tatili geçireceğiz. Sıkıntı yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık. Kaymakamlık, emniyet ve belediye olarak toplantı yaptık. Vatandaşlar, bayram tatilini rahat ve huzurlu geçirecek" dedi.

Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bakım çalışmalarıyla denizden arıtılan su miktarının 4 bin 700 tona ulaştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Daha önceki yıllarda sıkıntı yaratan su sorununu tamamen çözmüş durumdayız. Şu anda depolarımızdaki doluluk oranı yüzde 75 civarında. Belediyemiz bayram tatili boyunca açık olacak. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda belediyemize bildirebilirler. Biz de bayram boyunca vatandaşlarımızla birlikte olacağız."

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'na da ilgi fazla

Turizmin önemli merkezlerinden Balıkesir Erdek ve Kapıdağ Yarımadası çevresindeki tesislerde de bayram tatili rezervasyonları tamamlandı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, bayram tatilini süresince vatandaşların güvenli ve huzur içinde tatillerini yapabilmeleri için bütün kurumların hazır olduğunu söyledi.

Erdek Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Tetik de, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir yoğunluk beklediklerini dile getirdi.

Tetik, "Tesislerimiz hazır. İlçemize her gelen yerli ve yabancı turistin memnun olmasını istiyoruz. Daha şimdiden Erdek ve Ocaklar, Narlı gibi mahallelerimizdeki turistik konaklama tesislerimizde bayram rezervasyon alımları tamamlanmış durumda" dedi.

Kaynak: AA