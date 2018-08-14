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Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu

Göçmen kuşların önemli sulak alanlardan Burdur Yeşilova Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor.

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Burdur Yarışlı Gölünde flamingo yoğunluğu

Suyu alkali ve tuzlu, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Burdur Yarışlı Gölü'nde flamingo yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 flamingo havadan görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan görüntülediği yaklaşık 2 bin 500 civarındaki flamingo, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarına doyumsuz bir görüntü veriyor.

141 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Göçmen kuşlar için zengin besin kaynağına sahip Yarış Gölü, flamingoların yanı sıra yılın belli dönemlerinde 141 çeşit kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.  

Kaynak: AA

Etiketler: Yarışlı Gölü, flamingo, Burdur
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