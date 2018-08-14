Oyun oynarken ağzında tuttuğu 15 iğneyi yuttu

Elazığ'da yaşayan 17 yaşındaki Hülya Dolanbay, arkadaşlarıyla mahallede oyun amaçlı dudaklarının arasına aldığı dikiş iğneleriyle yere uzanarak yukarıdan bırakılan balonları patlatmaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir kedinin üzerinden atlaması sonucu panikleyen Dolanbay, dudaklarının arasındaki 15 dikiş iğnesini yuttu.

"Ender vakalardan biri"

Fırat Üniversitesi'ne kaldırılan Dolanbay'ın yuttuğu toplu iğnelerden midesi ve ince bağırsağına saplanan 3'ü endoskopi yöntemiyle alındı.

Kalın bağırsağa geçen dikiş iğnelerinin doğal yoldan çıkmaması halinde kolonoskopi yöntemiyle çıkarılmasına çalışılacak.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, hastanın bugüne kadar rastladığı ender vakalardan biri olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar 3'ünü çıkardık"

Hastanın çok riskli bir oyun oynadığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hastamız, 15 iğne yutma şikayetiyle geldi. İzlemeye aldık, gözetimimiz altında. Yaklaşık 24 saattir izlememize rağmen iğnelerin bazıları bağırsak ve midede olduğundan dolayı endoskopi yaptık. Mide ve ince bağırsağa saplanan iğneleri çıkardık. Bağırsağın ileri aşamalarında bazı iğneler halen karnında duruyor. Hastamızı gözlemde tutmaya devam edeceğiz. Eğer iğneler doğal yollardan çıkmaz ise kolonoskopi ile geri kalan iğneleri çıkaracağız. Şimdiye kadar 3'ünü çıkardık."

Ailesine söylemekten çekindi

Hasta Dolambay, riskli bir oyun oynadıkları için çok pişmanlık duyduğundan bahsetti.

İğneleri ilk yuttuğunda ailesine söylemediğini ancak rahatsızlanınca söylemek zorunda kaldığını ve hastaneye gittiklerini söyleyen Dolambay, "Dışarıda arkadaşlarımızla oynuyorduk, ağzıma iğneleri aldım. Sonra yerde uzanarak balon patlatmaca oynayacaktık, balonu patlatırken birden kedi üzerime atladı. Ne yapacağımı bilemedim. Birden bütün iğneleri yutmaya başladım" dedi.

Yuttuğu iğnelerden sonra karın ağrısı çeken Dolambay, ailesine durumu olaydan bir gün sonra anlattığını söyledi.

Kaynak: AA