45 yıldır kurban bıçağı yapıyor

Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde ikamet eden Cafer Koca'nın, çocuk yaşlarda bir hevesle başladığı, hiçbir ustanın yanında yetişmeden sadece kendi çabasıyla deneme yanılma yoluyla öğrendiği ve ustalık seviyesine geldiği "demircilik" mesleği ekmek kapısı oldu.

Tek geçim kaynağı demircilik olan Koca, Kurban Bayramı'nın da yaklaşması dolayısıyla çeşitli demir ile badem ve kesme ağaçlarından aldığı parçaları birçok işlemden geçirerek "kurban bıçağı" haline getiriyor.

Mesleğini kendi imkanlarıyla sürdürüyor

İşe kömür ocağını yakarak başlayan demirci ustası Koca, demirin ham halinden bıçak haline dönüşmesine kadar ortalama 3-4 saat alın teri döküp kurban bayramında kullanacak seviyeye gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bir yandan yaklaşan Kurban Bayramı'na aldığı siparişleri yetiştirmek için çalışmalarını hızlandıran Koca, diğer yandan da yok olmaya yüz tutmuş mesleği kendi imkanlarıyla sürdürmeye çalışıyor.

Mesleğini severek ve isteyerek yaptığını aktaran Koca, mesleğe çocuk yaşlarda bir merak uğruna başladığını söyledi.

"Benim yaptığım her iş özeldir"

Hiçbir ustanın yanında yetişmediğini, sadece kendi çabasıyla öğrendiğinin altını çizen Koca, şöyle devam etti:

"Bir bıçağın her şeyini kendim yapabilirim. Çünkü 45 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu işi öyle başkaları yapamaz. Bu meslek artık tarihe karışmış. Biz de bitmişiz zaten. Ama yinede ne yapalım, ekmek parası. Benim yaptığım her iş özeldir. Ben hayatta hiç kötü iş yapamam. Gerekirse bir bıçağa 3 saat çalışırım 5 saat çalışırım. Yine de en iyisini, sağlamını yapmaya çalışırım. Benim bundan başka bir geçim kaynağım falan da yoktur. Yaptığım bıçakları işte 30 ile 50 lira arasında satıp geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Bağ, bahçe, tarla, emeklilik falan bir şey yok. Burada öyle pek giderimiz de olmuyor. Çocuk falan da yok, bir kızım vardı o da evlendi gitti. Eşimle birlikte burada geçinip gidiyoruz."

Koca, Kurban Bayramı öncesi işlerin yoğunlaştığını belirterek gün boyu yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA