Terör örgütünün mağdur ettiği esnaf devlete minnettar

Diyarbakır Sur'da 7 yaşında başladığı baba mesleği marangozluğu 50 yıldır sürdüren Hüseyin Berçin, alın teriyle kazandığı geliriyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Terör örgütü PKK mensuplarının 3 yıl önce Sur'da gerçekleştirdiği saldırılara kadar babası ile aynı dükkanda çalışan Berçin, teröristlerce kazılan çukurlar, tuzaklanan patlayıcılardan dolayı büyük mağduriyet yaşadı.

Terör saldırıları nedeniyle uzun süre iş yerini açamadı

Evinin avlusunda bulunan, şehir dışından getirdikleri malzemeler teröristlerce ateşe verilen Berçin, terör saldırıları nedeniyle uzun süre iş yerini açamadı.

Teröre rağmen yılmayan Hüseyin Berçin, devlet desteğiyle ilçede mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Teröre karşı verilen mücadele sayesinde huzurlu bir ortamda gönül verdiği marangozluktan ekmeğini kazanmaya devam eden ve ailesinin geçimini sağlayan Berçin, devlete minnettar.

"Malımızı yaktılar, yıktılar, terörü lanetliyorum"

Hüseyin Berçin, terör saldırılarından dolayı çok mağdur olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Terör olayları bizi çok kötü etkiledi. İşimizden, gücümüzden olduk. Malımızı yaktılar, yıktılar, terörü lanetliyorum. Terör örgütü malımızı yaktıktan sonra babam üzüntüden kalp krizi geçirdi ve onlar yüzünden öldü."

"Allah devletten bin kere razı olsun"

Terör örgütü PKK'nın Kürt halkının hiçbir zaman savunucusu olmadığını belirten, Berçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörü bin kere lanetliyorum. Terörün sonu yoktur. PKK Kürt halkına en büyük zararı verdi. Kürt halkına zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadı. Allah devleten bin kere razı olsun. Hem maddi hem manevi bize destek verdi. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Şu anki durumumuz Allah'a şükür çok iyiye gidiyor."

"Bizi en kötü etkileyen terör olaylarıydı"

Sur ilçesinde terör saldırıları yaşanmadan önce işlerinin iyi olduğunu, günde 100 geleneksel tabure, 10 tabut yaptığını anlatan Berçin, saldırılarda olumsuz etkilendiklerini ancak devletin o dönem kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurguladı.

Saldırılar nedeniyle işlerinin düştüğünü anlatan Berçin, "Bizi en kötü etkileyen terör olaylarıydı. O olaylardan sonra evlerini Sur'dan götüren usta, çırak ve kalfalar işi de bırakmak zorunda kaldı" dedi.

"Aşkla mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim"

Marangoz Hüseyin Berçin, teröre rağmen işini bırakmadığını anlattı:

"Bu benim mesleğim. Bu marangozlar çarşısında usta olarak bir ben kaldım. Allah devletten razı olsun, kapalı olduğumuz dönemler için bizlere maddi yardımda bulundu. İşlerimiz açıldı. Aşkla mesleğimi sürdürmeye devam edeceğim. Bize sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Onun sayesinde memleket ayakta durdu."

"Dünyaya yine gelsem yine marangozluk yaparım"

İşini severek yaptığını, 50 seneden fazla bu mesleği icra ettiğini belirten Berçin, dünyaya bir daha gelse yine marangozluk yapacağını ifade etti.

Hüseyin Berçin, sipariş üzerine hazırladığı, bölgede kürsü olarak bilinen tabureleri Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderdiğini, bunu üreten usta olmadığı için kimi zaman siparişleri yetiştiremediklerini belirtti.

Kaynak: AA