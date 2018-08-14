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Kaplumbağa Julie'nin 50'nci yaş günü partisi

3 farklı ülkeden 3 hayvanın görüntüleri gülümsetti. Chicago'da bir penguen suyla buluştu, İngiltere'de gergedan oyun oynayarak eğlendi, Pakistan'da bir kaplumbağa 50 yaşına girdi.

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50 yaşına giren kaplumbağa için hazırlanan doğum günü partisi, 3 aylık penguenin suyla ilk buluşma anı, 1 haftalık gergedanın oyunları. 3 farklı ülkeden 3 farklı türden hayvanın görüntüleri paylaşıldı.

Pakistan'da Julie adındaki kaplumbağa'nın 50'nci yaşıydı. Kurdele ve tüllerle süslenen kaplumbağa için, yaşadığı Karaçi Hayvanat bahçesinde doğum günü kutlaması düzenlendi.

Suyla ilk buluşma

ABD Chicago'da bir akvaryumda özenle büyütülen en küçük üye penguen ilk kez suya daldı. 

Zamanını oyun oynayarak geçiriyor

İngiltere Chester Hayvanat Bahçesi'nde gergedan Malindi geçen hafta dünyaya geldi. Neredeyse zamanının tamamını oyun oynayarak geçiriyor.

Doğunun siyah gergedanı türüne sahip Malindi, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında. Doğada sadece 650 tane kaldıkları sanılıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: penguen, Pakistan, kaplumbağa, gergedan, Chicago, chester hayvanat bahçesi
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