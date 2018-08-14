Belediye Başkanı'nın trafik duyarlılığı tüm ilçeye örnek oldu

Trafik, çevre ve sağlık sorunlarını azaltmak için başlatılan ZEYBİS Projesi'ne destek vermek amacıyla ilçede 100 gündür makam aracı olarak bisiklet kullanan Murat Aydın, yaklaşık bin kilometre yol katetti.

Projeyle ilgili farkındalık oluşturmak ve diğer sürücülerin bisikletlilerin farkına varması için de her perşembe yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor. 7'den 70'e herkesin aynı anda pedal çevirdiği 10 kilometrelik turda, uzun bir konvoy oluşturan vatandaşlar, Zeytinburnu'nun sokak ve caddelerini turluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla araç ve bisikletlerin ortak yolu kullanmaya başladığı ilçede artık neredeyse tamamen bisiklet kullanan Aydın, bisiklet kullanımının İstanbul'un tüm ilçelerinde yaygınlaşmasını hedefliyor.

Aydın, projeyle ilgili soruları yanıtlayarak, "Sağlıklı yaşam kolay ulaşım" sloganıyla yaklaşık 100 gün önce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlik yıllarında İstanbul'da daha fazla bisiklet kullanıldığını aktaran Aydın, "Çünkü otomobile ulaşmak çok zordu. Batı'daki insanlar zenginleştikçe bisiklete yöneldi, biz de imkanlar arttıkça bisikletten koptuk. Bunun beraberinde çevre kirliliği, bireysel sağlık ve trafik problemleri ortaya çıktı. Bunlara çözüm bulmak adına günlük yaşam içerisine ulaşım aracı olarak bisikleti dahil edebilirsek çok önemli bir iş yapmış olacağımızı düşündük" diye konuştu.

"Yaklaşık 3 aylık zamanda bin kilometreyi aştık"

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıl başında çıkan kararla, Zeytinburnu'ndaki bütün sokak ve caddelerin, araçlarla bisikletlilerin ortak kullanımına açıldığını ve bu kapsamda yollarda işaretlemeler yapıldığını anlattı.

Vatandaşlara örnek olması adına 500 belediye personeline ilçe içinde kullanmaları için bisiklet dağıttıklarını ifade eden Aydın, özellikle imar, fen ve temizlik işleri birimlerindeki personelinin yoğunluklu olarak bisiklet kullandıklarını söyledi.

Aydın, kendisi de makam aracı olarak bisiklet kullandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomobili bıraktım. Zeytinburnu'nda yüzde 80 makam aracı olarak bisikleti kullanıyorum. Önceden iki otomobil kullanırdık. Bir kendi bindiğim, bir de görevli arkadaşların bindiği. Şu an tek otomobil ve iki bisiklet haline dönüştü. Spor yapmak için ekstra bir vakit ayırmak gibi bir zorunluluğum yok artık. Günlük yaşamın koşturmacası içerisinde bisikletle ortalama 10, bazen 15-20 kilometre yaptığım oluyor. Yaklaşık 3 aylık zamanda bin kilometreyi aştık. Kendimi daha iyi hissediyorum. Nefesim açıldı. Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. En büyük mutluluk benimle birlikte Zeytinburnu halkı da bisiklet kullanıyor."

"Bisiklet kullanım miktarı 7 misli arttı"

Murat Aydın, bisiklet kullanmasını bilemeyenlere de 15 Temmuz Meydanı'nda eğitim verdiklerini belirtti, şu ana kadar 700'ün üzerinde vatandaşın bisiklet sürmeyi öğrendiğini, bin 112 kişinin de kayıt yaptırdığını ifade etti.

Bugüne kadar hiçbir projenin bu düzeyde olumlu bir destek görmediğine dikkat çeken Aydın, şunları anlattı:

"Halktan aldığımız destekle en üstte bisiklet projesi var. 'Başkan geçiyor.', 'Bravo başkanım, helal olsun sana.' gibi destekler alıyorum. Çok istisnai 'Başkan kafayı yemiş' diyenler de var. Halkımızın 7'den 70'e olağanüstü bir desteği var. Zeytinburnu'nda ne kadar bisiklet kullanılıyor, trafikteki durum nedir? Onu tespitle ilgili çalışmalarımız var. Haftada 2 gün sayım yapıyoruz. İlçede projeye ilk başladığımızda bisiklet pek yoktu. Bir ay sonra sayıma başladık. 30'uncu günden 100'üncü güne geldiğimizde bisiklet kullanım miktarı 7 misli arttı."

"Yollarda otomobilden daha çok bisiklet olsun"

"Sağlıklı yaşam, kolay ulaşım bisikletle mümkün" diyerek, bisiklet kullanmanın birçok faydası olduğunu vurgulayan Aydın, insanların trafikten kurtulmasının psikolojilerini olumlu yönde etkilediğini ve motorlu araç sayısının düşmesinin çevre kirliliğini azaltacağını belirtti.

Aydın, projenin anlaşılır olabilmesi için farkındalığın artırılması gerektiğine işaret etti.

"Bisikletin sokaklarda rahat ve güven içerisinde kullanılabilmesi için diğer sürücülerin bisikletlilerin farkına varması gerekiyor. Onun için de sokaklarda asgari yoğunluğu oluşturmamız lazım. Bu sebeple her perşembe akşamı vatandaşlarımızla ilçemizin farklı mahallelerinde yaklaşık 10 kilometrelik bir tur yapıyoruz. Turlara 200 ila bin arasında bisikletli katılıyor. Yapmak istediğimiz asgari kalabalığı oluşturarak, sürücülerin bisikletlerin farkına varmasını sağlamak. Yani bisikletlilerle diğer araçlar bu yolları ortak kullanacağını hissetmiş oluyor. Bisikletlilerin güvenlik içerisinde bisiklet sürmesine katkı vermiş oluyoruz. Bu anlamda oldukça önemli bir proje. Yollarda otomobilden daha çok bisiklet olsun istiyoruz ve olacağına olan inancım da sonsuz. Arzumuz bisiklet kullanımının İstanbul ve Türkiye'de de yayılması."

Kaynak: AA