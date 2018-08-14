KOSGEB desteğiyle dondurmacı dükkanı açtı

Kütahya Tavşanlı'da kendi işletmesini kuran 40 yaşındaki Serap Karabacak'ın manda sütünden yaptığı dondurmayı halk çok seviyor.

Tepecik'te oturan Serap Karabacak, 1995 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağı nedeniyle üniversite hayallerini erteleyerek sınavlara girmedi.

Başörtüsü serbestliğiyle 2015'te girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümüne kaydını yaptıran Karabacak, uzaktan eğitimle ön lisans mezunu olarak diplomasını aldı.

Bölüme kayıt yaptırdığında 2 yaşında olan bebeğinin bugün 5 yaşına geldiğini anlatan Karabacak, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Diğer çocuğum 15 yaşında. Aradan yıllar geçse de evlenip aile kursam da hedeflerimden, hayallerimden vazgeçmedim. Önce ön lisans, sonra kendi işletmem" dedi.

KOSGEB desteğiyle iş yerini açtı

Yaklaşık 6 yıl önce ilçede açılan manda yetiştiriciliği kursuna gittiğini belirten Karabacak, şöyle konuştu:

"Kurstan sonra 3 manda aldım, ilerleyen zamanlarda sayıyı 5'e çıkardım. Günlük 25 kilogram civarında süt elde ediyorum. Manda sütü hem besleyici hem değerli. Bu yağlı sütü değerlendirmek için çeşitli arayışlara girdim. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bölgelerde açtığı girişimcilik kursuna katıldım. Sunduğum dondurma projesi onay alınca 35 bin lira gibi bir hibe destekle kendi iş yerimi açtım. Geçen yıldan bu yana dondurma yapıyoruz."

"Dondurmam gaymak" filminden esinlendi

Sade, vişneli, limonlu, çilekli, hurmalı, incirli ve tahinli gibi birçok çeşitte manda sütünden dondurma yaptığını söyleyen Karabacak, şöyle konuştu:

"Renklendirici, gıda boyası, katkı maddesi yok. Meyveleri bile kendim işliyorum, dondurmaya katıyorum. Tavşanlı merkezde 2 ve bir de Tepecik'te olmak üzere 3 şubemiz bulunuyor. Annem de manda yetiştiriyor. Hem annemden hem de diğer köylülerden aldıklarımla birlikte günlük 200 litre manda sütü işliyorum."

Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Dondurmam Kaymak Tepecik" adıyla marka başvurusu yaptığından ve sonucunu beklediğinden bahseden Karabacak, şunları söyledi:

"Bu ismi 'Dondurmam Gaymak' filminden esinlenerek belirledim. Dondurmayı tadanlar bir daha, bir daha geliyorlar. Müşterilerimiz bize 'sizin dondurma bağımlılık yapıyor' diyorlar. Markalaştırarak dondurmamı Tavşanlı dışına da göndermeyi istiyorum. Bir Türkiye markası yaratmayı hedefliyorum. İşlerimi büyütüp kadınlara istihdam yaratmayı, daha çok kişiye ekmek kapısı aralamayı istiyorum."

Kaynak: AA