Bayramlarda çocuklara mendil verme geleneği yaşatılacak

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Tokat'a özgü mendiller, bayramda huzurevi, çocuk evleri ve Kur'an kursu öğrencilerine dağıtılacak.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, kentleşmenin yaygınlaşması ve teknolojideki hızlı gelişmelerin geleneklerin unutulmasına neden olduğunu söyledi.

"Mendil verme geleneği unutulmaya yüz tuttu"

Bayramlarda ziyarete gelen çocuklara mendil verme geleneğinin de bitme noktasına geldiğine işaret eden Vanlıoğlu, bayram mendili geleneğinin Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Eskinin düşünceli insanlarının verdiği bayram harçlığını göstermediğini ve çocuğu da utandırmamak için harçlığı mendilin içine koyarak verdiğini anlatan Vanlıoğlu, "Bu geleneği yaşatmak ve yaşayabilmek çok zor hale geldi. Günümüzde bu geleneği yaşatanlar oldukça azaldı. Değişen ya da ortadan kalkan pek çok gelenek gibi büyükler tarafından bayramlaşmaya giden çocuklara mendil verme geleneği de unutulmaya yüz tuttu" dedi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak bu geleneği Türk insanına tekrar hatırlatmayı ve yaşatmayı amaçladıklarına dikkati çeken Vanlıoğlu, "Bu kapsamda 'Nesilden Nesile Nineden Toruna Bayram Mendilleri' projesini hayata geçirdik. Geçmişi inceleyerek nakış nakış geleneksel motifleri işleyerek hazırladığımız mendilleri huzurevindeki nine ve dedelerimize, gençlik merkezindeki gençlerimize, Kur'an kurslarındaki, anaokulundaki çocuklarımıza dağıtarak geçmişteki bayramların hazzını bir nebze yaşatmak amacındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA