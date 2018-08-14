Sinop'ta 2 bin kınalı keklik doğaya bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri sayesinde, Sinop'ta 2 bin kınalı keklik salındı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında özel çiftliklerde üretilen keklikler, Bozburun mevkisinde düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

Vali Köksal Şakalar, tabiatın dengesini korumak ve daha uygun bir seviyeye getirmek amacıyla sülünlerin doğaya bırakıldığını söyledi.

Herkesin doğaya duyarlı olması gerektiğini belirten Şakalar, "Sülünler, doğada yaygınlaşan bazı böcek cinslerinin toplanmasına da yardımcı oluyor. Bu kapsamda zarar ziyan vermeden kazasız belasız sülünlerimizin tabiata uyum sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit de, yaban hayatını geliştirmek ve popülasyon gelişimine destek vermek amacıyla doğaya keklik ve sülün bırakıldığını anlattı.

Bozburun mevkisinin sülünler için seçilmiş bir alan olduğunu söyleyen Başyiğit, "Doğal dengeyi korumak için program dahilinde bu yıl 2 bin sülünü doğaya bırakıyoruz. Amacımız doğal dengeyi korumak, yaban hayatına destek vermek. Bu canlıların bize miras değil, emanet olarak bırakıldığı bilinci içerisinde hareket ederek tüm halkımızdan bizlere destek vermesini, hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA