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Belçika'da 10 bin yumurtalı dev omlet yapıldı

Belçika'nın Malmedy kasabasında 23 yıldır devam eden omlet festivalinde 10 bin yumurta kullanıldı. 4 metre çapındaki tavada pişen omlet kasaba halkına ikram edildi.

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Belçikada 10 bin yumurtalı dev omlet yapıldı

Belçika Malmedy kasabasında düzenlenen omlet festivali için 10 bin yumurta kullanıldı.

Omlet, 1,5 ton ağırlığında ve 4 metre çapındaki tavada yapıldı.

Kasabada 23 yıldır düzenlenen omlet festivali, büyük ilgi gördü.

Etkinlikte görevli François, dev omlet için 10 bin yumurta kırdıklarını belirterek, müzik performanslarının da sergilendiği programın oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi.

Kasaba halkının yanı sıra diğer şehir ve ülkelerden katılımcılar, yumurtaların kırılması ve pişirilmesini ilgiyle izledi.

Çocuklar yardım etti

Yumurtaların kırılmasına özel kostümler giyen çocuklar da yardım etti.

Kazanlarda toplanan kırılmış yumurtalar dev tavaya aktarılarak karıştırılmaya başlandı. Pişen omlet çocukların yardımıyla katılımcılara ikram edildi.

Kasaba sakinleri, 23 yıldır devam eden gelenekte çok eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğu söyledi.

Dev omlet geleneği Fransa, ABD, Kanada ve Arjantin'de de sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yumurta, tava, omlet, kasaba, festival, çocuklar, Belçika
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