Balıkesir'de kağıt rölyef çalışmaları beğeniye sunuldu

Balıkesir Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Etnografya Müzesi'nde açılan sergide, 14 kursiyerin 2 yıllık uğraşı sonucu ortaya çıkan 80 çalışma, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hobi evi sahibi Nihal Turhan, rölyef çalışmasının, kağıtları arkadan öne doğru keserek ve kat kat, üst üste koyarak boyut kazandırılması sonucunda ortaya çıktığını anlattı. Turhan, sergide 14 kursiyerin hazırladığı 80 çalışmanın olduğunu söyledi.

Emekli öğretmen ve rölyef kursu öğreticisi Hamide Cun, rölyef kursuna 3 yıl önce başladığını belirterek, "Hobi evine bir çalışma götürdüm ve oradaki arkadaşlar öğrenmek istediler. Sonrasında bu kursa başladık. İki sene boyunca kursiyerlerimizle birlikte bu çalışmaları yaptık. Hepsi de çok becerikliler. Bu eserleri ortaya koydular" dedi.

Kağıt rölyef çalışması yaparken önce bir resim seçtiklerini anlatan Cun, "En az 120 gramlık bir kağıda fotokopi çektiriyoruz. Bu fotokopiyi üst üste, tabakalar halinde zemine yerleştirdikten sonra resmi şekline göre kesiyoruz ve özel bir ütü ile ütüleyerek ve öne doğru gererek, katlayarak şekil verip soğuk silikonla yapıştırıyoruz. Boyut kazandırdığımız resmi boyayıp vernikleyerek çalışmayı tamamlıyoruz ve çerçeveletiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA