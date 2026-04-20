TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki çocuk özel oturumunun ardından Meclis yerleşkesindeki "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti.

Alandaki çadırları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Kurtulmuş, çocuklarla bilimsel çalışmalara, spora ve sanata olan ilgileri üzerine sohbet etti.

Stantlarda çocuklara sunulan hem eğlenceli hem de öğretici çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, emeği geçenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Kurtulmuş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanı simülatörü ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) aracını da inceleyerek, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, etkinlik alanındaki Kırgızistan'ın kültürel değerlerinin tanıtıldığı çadırı da ziyaret ederek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev'den bilgi aldı.

Kurtulmuş, daha sonra alana gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜRKSAT, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi, ASELSAN, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi çok sayıda kurum ve kuruluş farklı temalarla stant açtı.