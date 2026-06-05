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Ekonomi
AA 05.06.2026 12:02

Kurban Bayramı tatilinde 827 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Türkiye'de, Kurban Bayramı'nı da içine alan 22-31 Mayıs'ta toplam 827 milyon 272 bin 614 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. Söz konusu dönemde 54 milyar liralık benzin ve motorin satıldı.

Kurban Bayramı tatilinde 827 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 22-31 Mayıs dönemini kapsayan 10 günlük tatildeki satışların yaklaşık yüzde 67'sini motorin, yüzde 33'ünü ise benzin oluşturdu.

Tatil süresince toplam 552 milyon 349 bin 541 litre motorin, 274 milyon 923 bin 73 litre benzin tüketildi. Böylece toplam akaryakıt satışı 827 milyon 272 bin 614 litre oldu.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 22 Mayıs'ta, benzin türünde ise 23 Mayıs'ta doldurdu.

Türkiye'de söz konusu dönemde toplam 54 milyar 62 milyon 78 bin 368 liralık benzin ve motorin satışı gerçekleşti. Bu dönemde motorinin litre fiyatı ortalama 66,30 lira, benzinin litre fiyatı ise 63,45 lira seviyesinde seyretti.

İllere göre dağılımda İstanbul ilk sırada

Bayram tatili boyunca en çok motorin satışı 66 milyon 435 bin 211 litreyle İstanbul'da gerçekleşirken, bu şehri 33 milyon 185 bin 681 litreyle Ankara ve 25 milyon 937 bin 425 litreyle İzmir izledi.

Aynı dönemde 46 milyon 271 bin 284 litreyle en çok benzin satışı da İstanbul'da yapıldı. Onu 21 milyon 805 bin 244 litreyle Ankara ve 15 milyon 387 bin 902 litreyle İzmir takip etti.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 20,9 milyon litre, motorin satışı ise yaklaşık 85,9 milyon litre seviyesinde gerçekleşiyor. Seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde benzin ve motorin satışları artıyor.

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