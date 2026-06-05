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Ekonomi
AA 05.06.2026 11:43

TOKİ, 45 ilde 343 arsayı açık artırmayla satışa sunacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 45 ilde 343 arsayı 24-25 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Taşınmazlar alıcılara peşin ya da vadeli satılacak, tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı sunulacak.

TOKİ, 45 ilde 343 arsayı açık artırmayla satışa sunacak

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ, mülkiyetinde bulunan 343 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, lojistik, depolama, kentsel çalışma, bağlık alan, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da bulunan 343 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.

Açık artırmalar, 24-25 Haziran'da saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak.

Satışa ilişkin detaylara, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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