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Ekonomi
AA 05.06.2026 11:01

Bakan Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz

Bakan Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attıkları adımlarla bu etkileri sınırladıklarını bildirerek, "Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyonun mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleştiğini belirten Şimşek, olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,5 azaldığını vurguladı.

Mayıs enflasyonu belli oldu
Mayıs enflasyonu belli oldu

Şimşek, eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüşle yıllık hizmetler enflasyonunun geçen senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Enflasyon Mehmet Şimşek
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