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Ekonomi
AA 05.06.2026 12:12

Bakan Bolat: Piyasadaki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Bakan Bolat: Piyasadaki fiyat hareketleri yakından takip ediliyor

Ticaret Bakanı Bolat, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, damacana su fiyatlarıyla ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlığınca fiyat istikrarı ile piyasa dengesinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin serbest piyasa ilkeleriyle uyumlu şekilde, tüketicinin korunması hedefleri doğrultusunda kesintisiz sürdüğünü aktaran Bolat, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini belirtti.

Tüm ihbar ve şikayetlerin titizlikle incelendiğini ifade eden Bakan Bolat, üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ile elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük denetlendiği, aykırılık tespit edilmesi durumlarında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca idari yaptırımların uygulandığı bilgisini verdi.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, vatandaşlarımızın su başta olmak üzere tüm gıda ve ihtiyaç maddelerine adil fiyatlarla ulaşabilmesi için ürün fiyatlarını sürekli olarak izlemekte ve bu doğrultuda gelen talepleri, şikayetleri hassasiyetle değerlendirmektedir. Fırsatçı girişimleri ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemek, piyasa şeffaflığının artırılması, rekabet ortamının korunması, temel ihtiyaç maddelerine erişimin kolaylaştırılması için mevzuat çerçevesinde tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilmektedir."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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