Türkiye'de bulunan sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Karanlıkta

Natalie Dormer'ın başrolünde oynadığı "Karanlıkta" filmi izleyiciyle buluşacak. Başarılı oyuncuya, Ed Skrein ve Emily Ratajkowski'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Anthony Byrne üstlendi.

Suç ve gerilim içerikli filmin konusu şöyle:

"Görme engelli bir piyanist olan Sofia'nın hayatı, üst komşusu Veronique'nin şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle alt üst olur. Olayın sorumluları, cinayetin tek tanığı olan genç kadının peşine düşer. Gizli ajanlarla, suç ve şantajlarla dolu yeraltı dünyasında cinayetin perde arkasını çözmeye çalışan Sofia'nın yolu, Veronique'nin Bosna Savaşı sırasında soykırım eylemleri yapan savaş suçlusu babasıyla kesişecektir."

Sevginin Gücü

Kabir Khan'ın yönettiği Hint filmin başrollerinde Salman Khan, Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui ve Kareena Kapoor oynuyor.

Dram türündeki film, tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk sırasında kaybolan konuşma engelli 5 yaşındaki çocuğun hikayesini anlatıyor.

Köpek Dişi

Yorgos Lanthimos'un yönettiği filmde Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia, Hristos Passalis, Mary Tsoni ve Anna Kalaitzidou rol alıyor.

Yunanistan yapımı dram türündeki film, 3 genç kardeşin dış dünyayla ilgili hiçbir şey bilmeden anne babalarıyla tutsak olarak yaşadıkları evden çıkacakları günü hayal etmelerini konu ediniyor.

Cin Çıkarması

Mümtaz Yıldırımlar'ın yönettiği film Petra Bryant, Maria Figgins, Adrian Annis, Tova Leigh ve Holly Jacobson'ı bir araya getiriyor.

Film, ikiz kız kardeşinin vefatı sonrası birçok farklı sıkıntıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Beyaz Diş

Jack London'ın Alexandre Espigares'in kitabından sinemaya uyarladığı haftanın animasyon filmi "Beyaz Diş", vahşi bir hayvanın gözünden hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyalarına eleştirel bir bakış amaçlıyor.

Milyonluk Kuş

Ufuk Özkan, Gökçe Özyol, Mehtap Bayri, Musviq Şahverdiyev ve Dilara Aliyeva'nın rol aldığı Türkiye - Azerbaycan ortak yapımı filmin yönetmenliğini Hayal Aslanzade üstlendi.

Komedi türündeki film, Bakü'de şoför olarak çalışan bir adamın yurt dışından bir mimarı almak için gittiği havaalanından yanlışlıkla bir kuş hırsızını almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Yarım ile Yamalak

Kubilay Yılmaz'ın yönettiği, Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir, Şevki Özcan ve Fatih Doğan gibi isimlerin rol aldığı film 2 yakın arkadaşın maceralarını konu alıyor.

Benim Adım Osssman

Çılgın Sedat'ın yazıp yönettiği komedi türündeki film, köşe yazarı olmak adına çıktığı yolculukta gazete dağıtıcısı olarak çalışan bir adamın hayatını konu alıyor.

Filmde Çılgın Sedat, Metin Yıldız, Çiğdem Tunç, Deniz Oral, Tayfun Sav, Songül Karlı, Hakan Hatipoğlu ve Cengiz Kurtoğlu rol alıyor.

Siccin 5

Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi, 3 ayrı ailenin hayatlarını etkileyen lanetli kabusların, geçmişte yapılan bir ayinde kesişmesini anlatıyor.

Kaynak: AA