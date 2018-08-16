İmam atandığı köyü yeniledi

Batman Sason Yolüstü Köyü’ne 5 yıl önce imam olarak atanan Çetin Karakaya, görevinin yanı sıra köyün imarına da katkıda bulundu.

Karakaya, köyün camisinin kullanılamaz durumda olduğunu, taziyeevi ve imamevi olmadığını, gençlere ve ailelere yönelik sosyal alan bulunmadığını gördü.

Aynı zamanda ağır vasıta şoförü olan Karakaya, tespit ettiği eksikleri gidermek için köyde okul inşası yürüten müteahhit firma yetkilileriyle görüştü.

Boş zamanlarında okul inşaatında çalışan Karakaya, kaymakamlığın ve vatandaşların da desteğiyle köyde atıl durumdaki caminin yerine yeni bir cami, taziyeevi ve imamevi yaptı.

Köyde yürüyüş parkuru, halı saha, basketbol ve voleybol sahasının yapımı sürüyor. Aynı zamanda gençlerin halı saha arkadaşı, hastaların manevi destekçisi, yaşlıların sohbet arkadaşı, ihtiyaç sahiplerinin de en yakın dostu olan Karakaya, köylülerden takdir topluyor.

Köyün eksiklerini gidermek için işe koyulduğunu söyleyen Karakaya, “Allah'ın izni, köylülerin desteği, devletimizin de imkanlarıyla camimizi ibadet yapılabilecek bir hale getirdik. Modern bir taziyeevi de kazandırdık” dedi.

Karakaya, caminin etrafında insanların, gelip oturabileceği, çocukların oyun oynayabileceği yeşil alan oluşturduklarını belirtti. Bu alanda mesire alanı, kamelyalar, spor alanları, çocuk oyun parkı, insanların aileleriyle oturup, çay içebileceği, yemek yiyebileceği bir ortam hazırladıklarını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Müteahhit ağabeyimizin işine yardımcı oldum o da kendi araçlarını, makinelerini bize seferber etti. Çim ve ağaç dikerek peyzaj çalışmalarımızı tamamladık. Gençlerin kahve köşelerinde oturmasına gönlüm razı olmadı. Köyümüzün coğrafi yapısı dağlık olduğu için gençlerimizin eğlenebileceği, vakit geçirebileceği bir yer yok. Gençlerimizle de istişare ettik. Dere kenarında onlara halı saha, voleybol ve basketbol sahası ile yürüyüş parkuru yapıyoruz. Bu şekilde spor yaparak vakit geçirmelerini sağlayacağız.

"Ben buraya sadece bir devlet memuru olarak gelmedim. Ben buraya imam olarak geldim. İmam demek baş demek. Köylünün derdiyle dertlenelim, sorunlarıyla ilgilenelim, çalışalım, didinelim ve topluma yaraşır olalım istedik."

İmam Karakaya'nın köylerine atanmasıyla adeta köyün kaderinin değiştiğini söyleyen Abdulmecit Aykaç, köyün daha önce kayalık olduğunu, camiye girilemediğini, caminin etrafında hayvanların dolaştığını anlattı.

Aykaç, "Allah razı olsun hocamız geldi, öncülük etti. El ele verdik, bugün köyümüz bambaşka bir yer haline geldi. Buraya gelen artık buradan gitmek istemiyor" dedi.

Kaynak: AA