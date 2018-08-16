Suriyeli sanatçı eserleriyle Türkiye'yi temsil etmek istiyor

4 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçı Hisham Magik, Türk ve Arap el sanatları içinde kullanılan motifleri ve desenleri birbirine harmanlayarak kendine özgü bir süsleme sanatı ortaya çıkarıyor.

Ahşap süsleme sanatçısı Magik, işe ilk mobilya dekorları yaparak başladığından bahsetti.

Hisham Magik, Lübnan'da başladığı ve 2 yıl sonra Türkiye'de devam ettiği ahşap süsleme sanatını yaparken, sıklıkla Osmanlı sanatlarında kullanılan motifleri nakşettiğini söyledi.

Ahşap mobilya, tablo, ayna, sandalye, masa ve saat gibi eşyaların üzerine kabartma tekniğiyle süsleme yapan Magik, daha önce Halep'te ve Dubai'de de sanatını icra ederek, eserlerini yaşadığı ülkenin kendine özgü modasına uyarak yaptığından bahsetti.

Suriyeli sanatçı, eserlerinde uyguladığı kabartma ahşap tekniğinin bin 300 yıllık geçmişi olduğunu söyledi, "Aslında bu sanat, çok meşhur ve nadir bir sanat dalıdır dünyada. Kalıp kullanılmaz. Ben süsleme yaptığım kabartmayı 4 farklı maddeden yapıyorum. Dört farklı bitkiden elde edilen bir karışım. Biz buna nebat adını veriyoruz" dedi.

Eserlerinde akrilikle zeytinyağı karışımı kullandığını söyleyen Hisham Magik, şöyle konuştu:

"Eserlerimde bir metrekarelik alan üzerinde 3-4 gün çalışıyorum. Her türlü ahşap malzeme üzerine de kullandığım teknik uygulanabilir. Çalıştığım tüm malzemeler de Türkiye'de var. Bu sanat geldiğimde henüz Türkiye'de uygulanmaya devam eden bir sanat dalı değildi. Bu işi gerçekten merak edenlere öğretmek isterim."

Sanatçı Magik, yaşamını sürdürdüğü İstanbul'un sanat dolu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Bu şehirden gerçekten çok etkilendim. İstanbul'da gördüğüm sanatı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Kültür olarak da Osmanlı'dan, Osmanlı'nın sanatlarından çok etkilendim. Şu anda Osmanlı zamanında kullanılan motifler üzerine çalışıyorum. Duvara asılan tablolar yapmaya başladım. Arap sanatlarında kullanılan desenler konusunda da eğitimim var. Bu bakımdan ben de Türk ve Arap el sanatları içerisinde kullanılan motifleri, desenleri birbirine harmanlayarak kendime özgü bir süsleme sanatı ortaya çıkardım" dedi.

Çalışmalarında Eyüpsultan Belediyesi'nin kendisine büyük destek verdiğini belirten Magik, bugüne kadar 3 farklı karma sergide eserlerini sergileme imkanı bulduğunu söyledi.

Eserlerinin daha çok antika eşyalara benzediği yorumunu da yapan sanatçı, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki fuarlara da gerçekten katılmak istiyorum. Bu sanatı herkese öğretmek istiyorum ki yayılsın. Şu andaki nesil, sanat üzerine gerçekten bilgili ve ilgili. Bu yüzden ücretsiz olarak ders de verebilirim. Keşke yerim olsa da bunu yapabilsem ama maalesef düzgün bir atölyem şu anda yok."

Magik bu sanat vasıtasıyla dünyada Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtti.

Kaynak: AA