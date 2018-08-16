Bayram tatilinde evcil hayvanlar güvenilir ellere emanet

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek evcil hayvan sahiplerinin can dostlarını güvenilir ellere emanet etmek istemeleri, kedi-köpek otellerinde yoğunluğa neden oldu.

Tatile çıkmak isteyen ancak evcil hayvanlarını yanında götüremeyen hayvanseverler, özellikle uzun bayram tatillerinde kedi-köpek otellerine daha fazla talep gösteriyor.

Hayvanlar otelde özgürce geziyor, oyun oynuyor

Farklı standartlara sahip otellerde evcil hayvanlara ya kafeslerde ya da daha rahat ve evi aratmayan ortamlarda hizmet veriliyor.

Yeme, içme gibi temel ihtiyaçları karşılanan evcil hayvanlar, otellerde özgürce geziyor ve oyun oynuyor.

Kedi-köpek otellerinde günlük fiyatlar 15 lira ile 100 lira arasında değişiyor, vatandaşlar bütçelerine göre tercih yapabiliyor.

Uzun bayram tatilleri otellere talebi artırıyor

Kedi-köpek oteli işletmecisi Şafak Yeşilyurt, 9 günlük bayram tatili nedeniyle otellerine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Geçen yıla oranla bu yıl talebin daha fazla olduğunu belirten Yeşilyurt, "Bizim rezervasyonlarımız yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Hatta ilk defa bir bayramda kapasitemizin üstüne çıktık" dedi.

Normalde otelinin 20 köpek, 6 kedi kapasitesine sahip olduğundan bahseden Yeşilyurt, uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bu sayının çok üzerine çıktıklarını anlatarak, "Hala telefonlar geliyor ama geri çevirmek veya başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşıyorlar

Yeşilyurt, 14 yaşından beri sokak hayvanları için barınaklarda çalıştığını, geçmişte de birçok dernek ve sivil toplum örgütünde hayvan haklarıyla ilgili projeler hazırladığını vurguladı.

Hayvanseverler Derneği'nde (HAYSEV) Genel Sekreterlik görevini de yürüttüğünü anlatan Yeşilyurt, 3 yıldır da pet otel işlettiğini belirtti.

Yeşilyurt, vatandaşların tatile gidecekleri zaman köpeklerini ve kedilerini bırakacakları yer bulamadığını ve güvendikleri için evcil hayvanlarını kendilerine bıraktıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Güvendikleri için bana bırakmaya başladılar. Daha sonra 'Bunun bir bedeli olmalı' dediler. Bu şekilde pet otel sektörüne geçiş yaptım. Ankara'da son 3 yıldır çok fazla pet otel açıldı. Bu işin bir okulu, diploması olmadığı için maalesef birçok kişi pet otel işletebiliyor. Bu kişinin kendine olan güven ve verdiği hizmetle alakalı bir şey. Bizim pet otelimiz diğer pet otellerden çok daha farklı. Herhangi bir şekilde kafese ya da odaya kapatmanın olmadığı hem kediler hem köpekler için ayrı iki katın olduğu, güvenli bahçesinin olduğu bir alan. Kendi evlerinde nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşadıkları bir pet otel."

"Kediler ve köpekler buradan evlerine mutlu gidiyorlar"

Birbirini tanımayan hayvanları bir arada tutmanın kolay olmadığından bahseden Yeşilyurt, "Bu kadar hayvanı bir arada tutmak ya da kaldıkları vakit içerisinde birbirlerine zarar vermelerini engellemek, keyif almalarını sağlamak çok kolay değil, bu biraz daha tecrübeyle ilgili. Biz burada sadece yemek ve su vermiyoruz. Oyun, eğlence... Kediler ve köpekler buradan evlerine mutlu, yorgun ve daha pozitif, sakin gidiyorlar" dedi.

Yeşilyurt, Türkiye'de yaşayan yabancılardan da çok sayıda müşterisinin olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA