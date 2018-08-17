Görme engelli gençler "goalball" ile sosyalleşiyor

Erzurum'da görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmak amacıyla görme engelli öğretmenlerin kurduğu spor kulübünde "zilli top" ile oynanan goalball eğitimi alan engelliler, bu sporla sosyalleşiyorlar.

Görme engelli öğretmen Alper Tanyeli başkanlığında 4 öğretmen, yaklaşık 8 ay önce Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübünü kurdu.

Antrenör Eyüp Korkunç eşliğinde haftanın 3 günü 3'er saat eğitim alan 16 ile 21 yaş aralığındaki görme engelliler, 30 Temmuz-3 Ağustos'ta Çankırı'da Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Goalball Yükselme Ligi'ne de katılarak 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye ve Erzurum'u temsil etmek için çalışıyorlar

Sporla hayata tutunan görme engelliler, bu branşta düzenlenecek müsabakalarda Türkiye ve Erzurum'u temsil etmek için çalışıyor.

Goalball sporunda kullanılan ve atış yapıldığında zil sesi çıkardığı için "çıngırak" ya da "zilli top" olarak adlandırılan top ile yaşama tutunan görme engelli sporcular, aynı zamanda spor yapma imkanı buluyor.

Alper Tanyeli, kulübün Türkiye Görme Engelliler Spor Kulübüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, görme engellilere goalball sporu yaptırdıklarını söyledi.

"Çocukların paralimpik alanda milli takıma yükselmesini hedefliyoruz"

Kulübün 8 ay önce kurulduğunu ve 24 sporcusu olduğunu anlatan Alper Tanyeli, "Kulübümüz ile görme engelli çocuklarımızın sosyalleşmesini, hayata katılmasını ve spor yoluyla rehabilite edilmesini sağlamayı amaçladık. Aynı zamanda çocukların paralimpik alanda da milli takıma yükselmesini hedefliyoruz" dedi.

Tanyeli, kulüp olarak yaklaşık 10 gün önce Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Golball Yükselme Ligi'ne katıldıklarını belirterek, turnuvaya katılan 42 takım arasından üst lige çıkmayı başardıklarını belirtti.

"Engelli diye bir şey yok, engelsiz yaşam var"

Sporculardan Yunus Kahraman, goalball sporuna yaklaşık 3 ay önce başladığını, bu branşı çok sevdiğini söyledi.

Hayatında ilk kez spor yaptığını anlatan Kahraman, "Spor sayesinde toplumun içine girdim ve hayatta engellilerin de bir yeri olduğunu anladım. Aslında engelli diye bir şey yok, engelsiz yaşam var. Burada spor yaparak engelleri aşmayı öğrendik. Bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Goalball sporuyla kendimi geliştirip Erzurum'u ve ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

"Sporla hayatımdaki her şey değişti"

Sporculardan Muhammet Yaşar Güneş ise spor yapmadan önce evde sürekli oturduğunu ve sosyal hayatının olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Spora başlayınca hayatımdaki her şey değişti. Artık antrenmanlara ve her yere gidip gelebiliyorum. Buraya gelen arkadaşlarımın gerçekten goalball sporuyla hayatı değişti. Bu spor bize çok şey kazandırdı. Spor yapmaya devam edeceğim. Bize destek verenlere teşekkür ederim, daha çok destek alırsak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA