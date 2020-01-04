Yaşam
Rizeli Fatma nine 110'uncu yaşını kutladı04 Ocak 2020 Cumartesi 10:13 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:58
Rizeli Fatma Kös, 3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü. Fatma nine, 110'uncu yaşını torunları ve doktoruyla beraber kutladı.
Rizeli Fatma Kös tam 110 yaşında. Osmanlı İmparatorluğunda 2'nci Abdülhamit, Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin dönemlerine şahitlik etti.
Cumhuriyet kurulduğunda 13 yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı gördü.
Fatma nine 110'uncu yaşını ailesiyle birlikte kutladı. İlk defa kutladığı yaş gününde doktoru da ona sürpriz yaptı. Mumları beraber üfleyip pasta kestiler. Fatma Kös'ün mutluluğu gözlerinden okundu.
Rizeli Fatma nine, uzun yaşamını hareketli olmaya borçlu. Yaşı kadar sağlıklı oluşuyla da dikkat çeken asırlık çınarın 8 torunu, 9 da torununun çocuğu bulunuyor.
Haber- Kamera: Meryem Şişman
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