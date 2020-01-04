Rizeli Fatma Kös tam 110 yaşında. Osmanlı İmparatorluğunda 2'nci Abdülhamit, Mehmed Reşat ve Mehmet Vahdettin dönemlerine şahitlik etti.

Cumhuriyet kurulduğunda 13 yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk dahil 12 Cumhurbaşkanı gördü.

Fatma nine 110'uncu yaşını ailesiyle birlikte kutladı. İlk defa kutladığı yaş gününde doktoru da ona sürpriz yaptı. Mumları beraber üfleyip pasta kestiler. Fatma Kös'ün mutluluğu gözlerinden okundu.

Rizeli Fatma nine, uzun yaşamını hareketli olmaya borçlu. Yaşı kadar sağlıklı oluşuyla da dikkat çeken asırlık çınarın 8 torunu, 9 da torununun çocuğu bulunuyor.

Haber- Kamera: Meryem Şişman