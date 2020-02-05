Regaip kandili ne zaman? Kadir gecesi hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor? Miraç kandili 2020 Berat kandili…
2020 yılının dini günleri belli oldu. Kadir gecesi ne zaman? Üç aylar 25 Şubat’ta başlıyor. 27 Şubat Perşembe günü ise Regaip Kandili. 2020 yılının dini günlerini sizler için derledik.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor.
25 Şubat günü başlayan Receb ayı 25 Mart günü son bulacak. 27 Şubat ise Regaip Kandili. Miraç Kandili 21 Mart, Berat Kandili ise 7 Nisan’da kutlanacak.
İşte 2020 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 25 Şubat Salı
Regaip Kandili - 27 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 21 Mart Cumartesi
Berat Kandili - 7 Nisan Salı
Ramazan Başlangıcı - 24 Nisan Pazar
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı Arifesi- 23 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün- 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün- 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 26 Mayıs Salı
Kurban Bayramı Arifesi- 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün - 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2.Gün- 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3.Gün- 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Ağustos Pazartesi
Hicri Yılbaşı - 20 Ağustos Perşembe
Aşure günü - 29 Ağustos Cumartesi
Mevlid Kandili - 28 Ekim Çarşamba