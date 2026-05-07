FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "hücre evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerden S.N'nin geçmişte "emniyet sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkinin kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.