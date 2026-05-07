TÜRKSAT'ın "Robotik Platform"u ile kriz anlarında iletişim sürdürülebilecek

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, TÜRKSAT'ın geliştirdiği platforma ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Robotik Platform'u da sergilediklerini aktaran Atalay, sistemin TÜRKSAT'ın uydu ve 5G teknolojilerini robotik düzeneklerle birleştirdiğini söyledi.

Atalay, TÜRKSAT olarak son dönemde uydu yayıncılığı ve internet bağlantısı gibi geleneksel hizmetlere yeni unsurlar eklemek için çalıştıklarını ifade etti.

Temel teknolojileri kullanarak ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda kesintisiz ve sürekli iletişimi sağlamayı amaçlayan farklı teknolojiler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Atalay, bunlardan birinin de Robotik Platform olduğunu bildirdi.

Atalay, "Robotik Platformumuz, ağırlıklı olarak uydu üzerinden bağlantı sağlayıp 5G ile cihazlara yayan bir teknoloji. Bir yerde deprem olduğunda, bütün haberleşme şebekesi çöktüğünde, insanların giremeyeceği yerlere bu platformumuzu göndererek uydu üzerinden bağlantı sağlayıp onun bir kilometre yarıçapındaki bölgesine 5G şebekesini genişletmeye yarıyor. Böylece o kapsama alanı içindeki cep telefonları ve benzeri teknolojiyi kullanan terminaller uydu üzerinden diğer şebekeler çökse dahi haberleşmeye devam edebiliyorlar." diye konuştu.

Platform olgunlaştı ve testleri tamamlandı

Atalay, platformun ağırlıklı olarak afet bölgeleri ve haberleşme imkanının bulunmadığı yerlerde belli süreler için kullanılabilecek bir mobil sistem olduğunu anlattı.

Bunun savunma alanı için de geçerli olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Ayrıca, sistemimiz askeri birliklerimizin hareket halinde olduğu ve haberleşme imkanının bulunmadığı yerlerde onların haberleşmesini sağlayacak bir platform. En önemli özelliği, uydu üzerinden şebekeye bağlandığı, başka bir engel olmadan haberleşmeyi sağlayabildiği için, diğer şebekelerle haberleşilemeyen her yerde kullanılabilecek bir platform."

Atalay, söz konusu ürünün olgunlaştığını ve testlerinin önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, platform için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüştüklerini dile getirdi.

TÜRKSAT'ın havacılık ve savunmanın bir parçası olduğuna dikkati çeken Atalay, "Muhaberesiz muharebe olmaz. Biz onun haberleşme tarafındayız." ifadelerini kullandı.

Robotik Platform hakkında

Geliştirilen mobil platform, karasal haberleşme altyapısının bulunmadığı, zarar gördüğü veya yetersiz kaldığı alanlarda uydu üzerinden bağlantı sağlayarak 5G destekli veri iletişimini sahaya taşıyabiliyor. Sistem, afet ve acil durum yönetimi, sınır güvenliği, kritik tesis koruması, keşif-gözetleme faaliyetleri ve mobil iletişim ihtiyaçları için tasarlandı.

Özellikle deprem, sel, orman yangını ve benzeri afet senaryolarında iletişim altyapısının zarar görmesi, saha koordinasyonunu zorlaştırabiliyor. TÜRKSAT'ın geliştirdiği uydu destekli robotik haberleşme çözümü, bu tür durumlarda hızlı şekilde bölgeye intikal ederek güvenli ve kesintisiz iletişim altyapısı oluşturabiliyor.

Platform, uydu bağlantısı üzerinden, 5G haberleşme desteği, gerçek zamanlı görüntü aktarımı, ses ve veri iletişimi, mobil hotspot hizmeti, kritik saha telemetrisi sağlayabiliyor.

Zorlu arazi koşullarında görev yapabilen dört ayaklı robotik platform, insan erişiminin riskli olduğu bölgelerde operasyonel avantaj sunuyor. Sistem, mobil yapısı sayesinde güvenlik güçleri, arama-kurtarma ekipleri ve saha personeline anlık bağlantı desteği sağlıyor.

Uydu ve 5G teknolojilerinin entegre şekilde kullanıldığı çözüm, karasal şebekeden bağımsız çalışabilmesi sayesinde özellikle kırsal alanlarda kritik iletişim ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.