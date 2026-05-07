Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 11:33

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı beldeleri hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentine bağlı Deyr Kifa beldesini hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri de Bint Cubeyl ilçesine bağlı Şakra ve Beraşit beldeleriyle Ganduriyye beldesi ve Vadi el-Huceyr bölgesini top atışlarıyla vurdu.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut ve çevresinde alçak irtifada uçuş yapıyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye kenti ve çevresindeki Haruf ve Tul beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de lise öğrencisi olarak okula kayıt yaptıran 28 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Çöp ev için ekipler seferber oldu
12:02
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi
12:04
GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru için kalifikasyon testleri yıl içinde yapılacak
12:00
Küresel piyasalarda barış iyimserliği
11:59
Pakistan ordusu, Hindistan ile çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu
11:55
Beyazperdede bu hafta
Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ