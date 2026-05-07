Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2026 12:02

Çöp ev için ekipler seferber oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine harekete geçen ekipler, evden tonlarca çöp tahliye etti, ekipler dairede kapsamlı temizlik de yaptı.

Çöp ev için ekipler seferber oldu

İstiklal Mahallesi sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde Odunpazarı Belediyesine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine birçok kez adrese giden zabıta ekipleri, kapının açılmaması üzerine yaptıkları incelemelerde, apartman genelinde koku ve haşere oluşumu tespit etti.

Ev sahibine ve ikamet eden kişiye ulaşılamayınca Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda yasal süreç başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün başvurusu sonucu, Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliğince konuta giriş izni verildi.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri, eve girerek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
13:28
PAMİR 4x4 ilk kez SAHA 2026’da tanıtıldı
13:14
Bakan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak
13:53
TOGG, CAIT ile stratejik teknoloji iş birliğine imza attı
13:08
Yazın yaklaşmasıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı
12:47
KLM kabin memuru hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ