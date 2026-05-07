Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün temelleri, 26 Ekim 1979'da atıldı.

1985'te Polis Toplum Sitesi olarak hizmete açılan ve 1986'da Polis Okulu olarak eğitim faaliyetlerine başlayan merkez, bugüne kadar farklı ihtiyaçlara göre faaliyetlerini sürdürerek, binlerce emniyet personelinin yetişmesine katkı sağladı.

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2012 ve 2020 yıllarında Trafik PEM ve POMEM olarak yeniden yapılandırılan merkez, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında "Trafik Eğitim Planları Uygulama Merkezi" vizyonuyla tüm ülkeye hizmet verecek şekilde konumlandırıldı. 2020'de ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlandı.

2023'te yapılan düzenleme ile güvenli sürüş eğitimlerinin verildiği Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitimi Tesisi'nin teşkilatlanma işlemleri tamamlanarak eğitim kapasitesi artırıldı.

Tesiste uygulanan toplam 24 farklı eğitim programı kapsamında, temel trafik ve kaza inceleme, trafik eğitimciliği, trafik geliştirme, kaza araştırma ve bilirkişilik, dijital takograf, radar kullanımı, mobil hız tespit sistemleri, EDS-PTS, güvenli sürüş teknikleri, motosikletli trafik polis timleri, ADR, çekici kullanımı ve hibrit-elektrikli araçlar teknolojisi gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

2012-2026 yılları arasında toplam 28 bin 877 trafik personeline eğitim verilen merkezde, her türlü koşul ve hava şartlarında teorik ve sürüş eğitimleri 365 gün devam ediyor.

Güvenli sürüş için özel parkurlarda eğitim

Merkezdeki kursiyerlerin teorik ve farklı senaryolara göre tasarlanan parkurlardaki pratik eğitimleri, görüntülendi.

Kursiyerler, emniyet kemeri simülasyonu, ıslak zeminde güvenli sürüş teknikleri ve ani manevra gibi uygulamaların yer aldığı parkurlarda eğitim alıyor.

Eğitimlerde, araç hakimiyetinin kaybedildiği durumlara müdahale, fren mesafesi kontrolü ve riskli sürüş senaryolarına karşı doğru refleks geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçek trafik koşullarına benzer şekilde hazırlanan uygulama alanlarında kursiyerlerin performansları eğitmenler tarafından anlık olarak değerlendiriliyor. Bu sayede sahada görev yapan personelin, karşılaşılan durumlarda doğru, hızlı ve etkili karar alabilmesi amaçlanıyor.