Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.05.2026 11:21

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor

Trafik polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yürütülen 24 farklı teorik ve uygulamalı eğitimle göreve hazırlanıyor.

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünün temelleri, 26 Ekim 1979'da atıldı.

1985'te Polis Toplum Sitesi olarak hizmete açılan ve 1986'da Polis Okulu olarak eğitim faaliyetlerine başlayan merkez, bugüne kadar farklı ihtiyaçlara göre faaliyetlerini sürdürerek, binlerce emniyet personelinin yetişmesine katkı sağladı.

Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2012 ve 2020 yıllarında Trafik PEM ve POMEM olarak yeniden yapılandırılan merkez, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında "Trafik Eğitim Planları Uygulama Merkezi" vizyonuyla tüm ülkeye hizmet verecek şekilde konumlandırıldı. 2020'de ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlandı.

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor

2023'te yapılan düzenleme ile güvenli sürüş eğitimlerinin verildiği Şehit Fethi Sekin Sürüş Teknikleri Eğitimi Tesisi'nin teşkilatlanma işlemleri tamamlanarak eğitim kapasitesi artırıldı.

Tesiste uygulanan toplam 24 farklı eğitim programı kapsamında, temel trafik ve kaza inceleme, trafik eğitimciliği, trafik geliştirme, kaza araştırma ve bilirkişilik, dijital takograf, radar kullanımı, mobil hız tespit sistemleri, EDS-PTS, güvenli sürüş teknikleri, motosikletli trafik polis timleri, ADR, çekici kullanımı ve hibrit-elektrikli araçlar teknolojisi gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

2012-2026 yılları arasında toplam 28 bin 877 trafik personeline eğitim verilen merkezde, her türlü koşul ve hava şartlarında teorik ve sürüş eğitimleri 365 gün devam ediyor.

Trafik polisleri 24 farklı eğitimle göreve hazırlanıyor

Güvenli sürüş için özel parkurlarda eğitim

Merkezdeki kursiyerlerin teorik ve farklı senaryolara göre tasarlanan parkurlardaki pratik eğitimleri, görüntülendi.

Kursiyerler, emniyet kemeri simülasyonu, ıslak zeminde güvenli sürüş teknikleri ve ani manevra gibi uygulamaların yer aldığı parkurlarda eğitim alıyor.

Eğitimlerde, araç hakimiyetinin kaybedildiği durumlara müdahale, fren mesafesi kontrolü ve riskli sürüş senaryolarına karşı doğru refleks geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçek trafik koşullarına benzer şekilde hazırlanan uygulama alanlarında kursiyerlerin performansları eğitmenler tarafından anlık olarak değerlendiriliyor. Bu sayede sahada görev yapan personelin, karşılaşılan durumlarda doğru, hızlı ve etkili karar alabilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
Trafik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Milyarlık bahis ağına operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
TikTok algoritması Cumhuriyetçi içerikleri öne çıkardı
12:03
Çöp ev için ekipler seferber oldu
12:02
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi
12:04
GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru için kalifikasyon testleri yıl içinde yapılacak
12:00
Küresel piyasalarda barış iyimserliği
11:59
Pakistan ordusu, Hindistan ile çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu
"112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı
"112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ