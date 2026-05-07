Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 12:01

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 628'e ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 846 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 418 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 628'e, yaralı sayısının da 172 bin 520'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Pakistan ordusu, Hindistan ile çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
13:28
PAMİR 4x4 ilk kez SAHA 2026’da tanıtıldı
13:14
Bakan Bayraktar: Güneş enerjisi yıl sonunda zirveye çıkacak
13:53
TOGG, CAIT ile stratejik teknoloji iş birliğine imza attı
13:08
Yazın yaklaşmasıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı
12:47
KLM kabin memuru hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ