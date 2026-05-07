Aviation24 07.05.2026 12:44

KLM kabin memuru hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güney Afrika'da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcuyla temas kuran bir kabin memuru, virüs şüphesiyle Amsterdam’da karantinaya alındı.

KLM kabin memuru hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM’de görevli bir kabin memuru, hantavirüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam UMC Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haarlem kentinde yaşayan kabin memurunun, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da uçağa binmeye çalışan ancak sağlık durumu nedeniyle uçuşa kabul edilmeyen 69 yaşındaki Hollandalı bir kadınla temas kurduğu belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yolcunun bir gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine, kendisiyle temas eden görevli de gözetim altına alındı.

Şu an için hafif semptomlar gösterdiği belirtilen kabin memurunun test süreci izolasyon altında devam ediyor. Yaşamını yitiren yolcunun, daha önce MV Hondius gemisinde bulunan ve hantavirüs salgını nedeniyle ölen eşi ve bir Alman vatandaşıyla aynı grupta yer aldığı bildirildi.

Yetkililer, vakanın yayılma riskini yakından takip ederken, kabin memurunun sağlık durumuyla ilgili kesin sonuçların testlerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
