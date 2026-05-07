Kars’ta baraj alarmı: Su seviyesi zirvede

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve kar sularının Kars Çayı’na karışmasıyla birlikte baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişlerinin yaşandığını açıkladı.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Kars Barajı’nda kontrollü su bırakma işlemleri başlatılacak.

Tahliye sürecinde dere yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, resmi duyuruların takip edilmesi, baraj çevresi ile dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığının altı çizildi.