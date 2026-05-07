Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.05.2026 10:49

Kars’ta baraj alarmı: Su seviyesi zirvede

Kars’ta etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri sonrası Kars Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, kontrollü su tahliyesine başlanacağı duyuruldu.

Kars’ta baraj alarmı: Su seviyesi zirvede

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve kar sularının Kars Çayı’na karışmasıyla birlikte baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişlerinin yaşandığını açıkladı.

Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Kars Barajı’nda kontrollü su bırakma işlemleri başlatılacak.

Tahliye sürecinde dere yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, resmi duyuruların takip edilmesi, baraj çevresi ile dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığının altı çizildi.

ETİKETLER
Kars Barajlar Yağış Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kaçak asfalt tesisi işleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Çöp ev için ekipler seferber oldu
12:02
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi
12:04
GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru için kalifikasyon testleri yıl içinde yapılacak
12:00
Küresel piyasalarda barış iyimserliği
11:59
Pakistan ordusu, Hindistan ile çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu
11:55
Beyazperdede bu hafta
"112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı
"112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ