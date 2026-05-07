AA 07.05.2026 09:41

İzmir'de 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 60 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet başsavcılıklarınca uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip çalışmaları yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, il dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Karabağlar ilçesinde takibe alınan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 39 kilo kokain ele geçirildi.

Karşıyaka ilçesindeki bir eve yapılan baskında ise 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

