Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek

Dünya harp tarihi önce Rusya-Ukrayna ardından ABD-İsrail-İran savaşlarıyla büyük bir kırılma yaşadı. İnsansız, küçük ve hayli ucuz sistemler yakın geçmişte harp sahasının ‘yenilmez’ diye adlandırılan dev platformlarını sahadan sildi.

Elbette Türkiye de bu değişimi yakından izledi. Ve savunma sanayii ekosistemi bu yöne evrildi. Söz konusunu dönüşüm son derece değerli projeleri de beraberinde getirdi. HAN Savunma tarafından geliştirilen ve ilk kez SAHA 2026’da sergilenen ürünler de bunlar arasında…

Baran dakikada 50 bin saçma atabiliyor

HAN Savunma Genel Müdürü Melih Han Bilgin, taktik muharebe sahasındaki değişimi yakından gözlemlediklerini söylüyor. Bu doğrultuda insansız sistemlerin sahada birbiriyle haberleşebileceği, müşterek harekatlar düzenleyebileceği çözümler geliştirdiklerini belirtiyor.

Fuarda sergiledikleri insansız kara aracı KANGAL’ın bu açıdan iyi bir örnek olduğunun altını çiziyor Bilgin. Platformun üzerindeki BARAN isimli döner namlulu sistem için ayrı bir parantez açıyor. BARAN’ın dakikada 1000 av fişeği atabildiğini ve her bir fişek içerisinden 50 tane saçma çıktığını belirtiyor. “Yani dakikada 50 bin saçmayı hedefe gönderebiliyoruz. Örneğin bir kamikaze dron tehdidine karşı bunu kullandığınızda havada adeta aşılması imkansız bir baraj kurmuş oluyorsunuz.” diyor.

“KARAHAN harici pod sistemi yeni bir dönem başlatacak”

Stanttaki bir diğer dikkat çekici ürünse KARAHAN harici pod sistemi… İnsansız hava araçlarına entegre edilecek bu sistemle orta ve alçak irtifadan kara hedefleri çok ciddi baskı altına alınabiliyor. KARAHAN dakikada 1000 atış yapabiliyor.

Pençe A ve Pençe T silah sistemlerine de değiniyor Han. Tamamen tetiksiz çalışan bu ürünlerin aslında robotik sistemlere doğrudan entegre edilebildiğini vurguluyor.

“Bahsettiğim tüm bu sistemler Türk patentli. Ve dünya pazarlarında bir ilk. Benzeri yok. Türk savunma sanayiinin geleceği çok parlak. Küresel pazardaki payımız her geçen gün artacak.” diyerek sözlerini tamamlıyor.