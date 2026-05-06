TÜBİTAK'tan SAHA 2026'da 14 imza

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sürüyor.

Fuarın ikinci gününde Bakan Kacır'ın himayelerinde, TÜBİTAK ile paydaş kurum ve kuruluşlar arasında tesis edilen işbirliklerin somut bir göstergesi olarak TÜBİTAK SAHA İmza Töreni düzenlendi.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin alametifarikasının "ekosistem" olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan Türk savunma sanayi devleri, KOBİ'lerimiz, teknoloji girişimlerimiz, araştırma merkezlerimiz, enstitülerimiz, laboratuvarlarımız bir arada çalışan AR-GE ve üretim zekasını temsil ediyorlar. Bu etkileşim sayesinde Türk savunma sanayi, dünyada eşine az rastlanır seviyede büyük projeleri çok hızlı şekilde tamamlamayı ve envantere kazandırmayı başarıyor. Bizim görevimiz bu etkileşimi günden güne güçlendirmeyi sürdürmek. Bugün TÜBİTAK ve paydaşları arasında atılan imzalar inanıyorum ki bu hedefe Türkiye'mizi daha da yaklaştıracak ve Türkiye savunma sanayisinde en kritik ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılamaya bu projelerle devam edecek. Dünyada sayılı ülkenin hayata geçirebildiği düzeyde başarıları, inşallah Türk savunma sanayi ekosistemi 4 binden fazla firmada 100 binden fazla çalışma arkadaşımızın alın teriyle güç birliği içinde sürdürecek."

Törende, "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda 14 stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.

ASELSAN ile çifte imza

ASELSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında "Yüksek Çözünürlüklü Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Aselsan Dönüölçer Ekipmanı Tedarik Sözleşmesi" yapıldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen dönüölçer (jiroskop) ekipmanının, TUGEP projesi kapsamında geliştirilen İMECE-3 uydusunda kullanılması amacıyla imzalanan bu sözleşme ile kritik atalet ölçüm teknolojilerinde yerli ve milli çözümlerin uzay platformlarına entegrasyonu sağlanarak, dışa bağımlılığın azaltılması ve sistem kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

TÜBİTAK SAGE VE ASELSAN arasında imzalanan "GÖKSUR Yetkinlik Kazanımına Yönelik İşbirliği" ile GÖKSUR tam atım füze geliştirme sözleşmesi kapsamında tarafların kendi uzmanlık alanlarındaki tecrübe ve bilgi birikimlerini bir araya getirerek işbirliği içinde çalışmaları planlanıyor.

ROKETSAN ile TÜBİTAK UZAY arasında uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik "Uzay Teknolojilerine Yönelik Çerçeve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında tarafların sahip olduğu teknik yetkinliklerin ve altyapıların daha etkin kullanımı hedeflenirken, AR-GE faaliyetleri, ortak proje geliştirme ve kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Eğitimden uzaya çeşitli anlaşmalar yapıldı

Törende imzalanan "Eğitimde Pardus İşletim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi" ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda kullanılan etkileşimli tahtalarda çalışan Pardus ETAP İşletim Sistemi'nin geliştirilmesi, bakım ve destek süreçleri bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi amaçlanıyor.

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde yaklaşık 650 bin etkileşimli tahta Pardus altyapısına dönüştürülmüş olacak.

"TÜBİTAK SAGE ve EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Arasında İş Birliği Protokolü" ile elektronik harp konusunda operasyonel konseptler oluşturulması, düşmanın haberleşme ve radar sistemlerini etkisiz hale getirmek, aynı zamanda dost sistemlerin güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla yapılabilirlik çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

TÜBİTAK MAM ile DELTA-V arasındaki "Sürdürülebilir Yüksek Performanslı Enerji ve Tahrik Sistemleri için Çok Fonksiyonlu İleri Malzeme Teknolojileri Araştırma Protokolü" ise yüksek ve ultra yüksek sıcaklık seramik matrisli kompozit malzemeler ile ileri hidrojen üretim, depolama ve itki teknolojileri alanlarında ortak AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerini kapsıyor.

KAAN'ın motoruna TÜBİTAK katkısı

TEI ile imzalanan "Yeni Nesil EB-PVD Termal Bariyer Kaplama Geliştirilmesi" protokolüyle KAAN'ın motorunun en kritik bileşenlerinden olan türbin kanatçıkları için (pale) için ticari olarak yaygın kullanılan 7YSZ'den farklı kimyasal kompozisyonlara sahip yeni nesil ingotlar kullanılarak termal bariyer kaplama proseslerinin geliştirilmesi ve 7YSZ’ye kıyasla daha düşük termal iletkenliğe sahip termal termal bariyer kaplamalar geliştirilerek motorun çalışma sıcaklığı ve performansının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yine TEI ile imzalanan "TEI-TF10000 Turbofan Motoru Tek Kristal Türbin Kanatçığı Dökümü Sözleşmesi" kapsamında TEI tarafından geliştirilen ilk özgün yasarım milli turbofan motoru TF-10000’e ait Türbin Kanatları’nın TÜBİTAK MAM tarafından üretilmesi kararlaştırıldı.

"Isıl Bariyer Kaplama Yapılan Turboshaft Sabit Yönlendirici Kanatçık Teslim Töreni" kapsamında ise TEI tarafından geliştirilen ilk özgün yasarım milli turbofan motoru TF-10000’e ait Türbin Kanatları da TÜBİTAK MAM tarafından üretilecek.

Milli Savunma Bakanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasındaki "KBRN Toplu Korunma Sistemleri İcrasına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bulunan sığınakların kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditlere karşı koruma modernizasyonlarının gerçekleştirilmesi, yeni kurulacak sığınakların ilgili askeri standartlara uygunluk hesaplamalarının yapılması ve KBRN koruma amacıyla kurulması gereken sistem yerleşim planlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Bakanlığın TÜBİTAK BİLGEM ile "350 Adet MİLSEC-3KX Ses Emniyet Kripto Cihazı Tedariki Sözleşmesi" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı 350 adet MİLSEC-3KX Milli Savunma Bakanlığı tarafından tedarik edilmesi ve cihazların, telsiz haberleşmesini kriptolayarak hem NATO hem de milli unsurlarla güvenli haberleşme imkanı sağlaması planlanıyor.

ASFAT ile Ortak AR-GR, Ürün Geliştirme Ve Ticarileştirme Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi Kapsamında Degaussing Sistemi Tedariki Alt Yüklenicilik Sözleşmesi ve "Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 7-10. Gemiler Degaussing Sistemi Tedariki Alt Yüklenicilik Sözleşmesi" imza töreni de gerçekleştirildi.