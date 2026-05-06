AA 06.05.2026 21:50

İsrail basını: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri komutanı öldürüldü

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti.

[Fotoğraf: AFP Arşiv]

İsrail basınında hükümete yakın Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise adı açıklanmayan İsrailli bir kaynağın, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söylediği aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydeden Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı: Ateşkesin ardından ilk kez Beyrut’a saldırı düzenledik
