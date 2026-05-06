Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 20:04

ABD Başkanı Trump: İran bizimle anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle müzakere edip bir anlaşma yapmayı çok istediğini ifade ederek, "Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran bizimle anlaşma yapmayı çok istiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve eşi Melania Trump ile katıldığı Anneler Günü etkinliğinde İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini ve sürecin nereye varacağını hep birlikte bekleyip göreceklerini kaydeden Trump, kendilerinden emin oldukları mesajını verdi.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şu anda bizimle anlaşma yapmayı çok isteyen bir tarafla görüşüyoruz. Bizim için tatmin edici bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Anlaşmaya varacaklar mı varamayacaklar mı göreceğiz." diyen Trump, İran'ın bir anlaşmaya yanaşmasa bile kısa süre sonra anlaşmayı yapmaya razı olacağını düşündüğünü belirtti.

Trump, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının "çok iyi bir şekilde" işlediğini savunarak, İran'ın bu süreçte petrol satışı yapamadığı için çok zor duruma düştüğünü ileri sürdü.

İran'la yaşadıkları süreci zaman zaman "savaş" olarak tanımlayan Trump, konuşmasında ABD-İran gerilimi için "çatışma" ifadesini kullandı.

Trump, "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben 'çatışma' olarak adlandırıyorum, çünkü tam da öyle. Bu bir çatışma ve inanılmaz derecede iyi gidiyoruz, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran konusunda sürecin kendileri açısından "çok iyi" gittiğini vurguladı.

ABD, İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor

ABD yönetiminin, İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu öne sürülmüştü.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt beklediği iddia edilmişti.

"Özgürlük Projesi"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, yaptığı açıklamada Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
Washington Post: İran, açıklanandan daha çok ABD hedefini vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
BM: İsrail'in Lübnan'daki tahliye emirlerini ve hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz
21:51
İsrail basını: Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri komutanı öldürüldü
22:05
TÜBİTAK'tan SAHA 2026'da 14 imza
21:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
21:47
Bakan Çiftçi, subay ve astsubay adaylarıyla buluştu
21:33
İsrail Savunma Bakanı: Ateşkesin ardından ilk kez Beyrut’a saldırı düzenledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ