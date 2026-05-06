Dünya
AA 06.05.2026 19:26

AB Komisyonu Üyesi Suica: Türkiye, çok önemli bölgesel ortaktır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Türkiye ziyareti sırasında üst düzey yetkililerle verimli toplantılar yaptığını belirterek, "Türkiye, çok önemli bölgesel ortaktır" dedi.

Suica, Türkiye ziyaretini değerlendirdiği video mesajında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Görüşmelerde, göç konusunun ele alındığını vurgulayan Suica, Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Suriyelinin memleketine döndüğünü söyledi.

Dubravka Suica, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "çok önemli bir faktör" olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, çok önemli bir bölgesel ortaktır." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda Suica, bakanlarla yaptığı görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi ile göç ve güvenlik konularında "yapıcı" toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Suica, "Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. AB, desteğini sürdürüyor. Ayrıca Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız." sözlerini sarf etti.

Suica, sınır yönetimi, kaçakçılık, organize suç ve terörle mücadele alanlarında da Türkiye ile ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'la yaptıkları görüşmede, Gazze konusunu da ele aldıklarını kaydeden Suica, sürdürülebilir barış ve erken toparlanma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Dubravka Suica, Türkiye'nin AB için "kilit öneme sahip stratejik ortak" olduğunu vurgulayarak, "İstikrar, güvenlik, uzun vadeli barış ve refahın sağlanması için (Türkiye'yle) yakın işbirliği hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında da Suica, AB-Türkiye işbirliğinin Suriyeli mültecilere eğitim, sağlık, sosyoekonomik destek sağlanması açısından "hayati önem" taşıdığını kaydetti.

