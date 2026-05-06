Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü

Burada konuşan Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ölümünün çözülmesi için Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğini belirtti.

Daire Başkanlığındaki çalışanların hepsinin tecrübeli ve ceza hukukunda uzman olduklarını vurgulayan Gürlek, "Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz." açıklamasını yaptı.

"Rojin'in telefonu incelenecek"

Soruşturmayla ilgili ailenin ve avukatların görüşlerini dinleyen Bakan Gürlek, olayın çözülmesi için devlet olarak her türlü imkanla çalışıldığını kaydetti.

Gürlek, ailenin ve avukatların dile getirdiği daraltılmış baz çalışmasına teknik imkan ölçüsünde bakılacağını ifade etti.

İspanya'ya gönderilen Rojin Kabaiş'in telefonunun Çin'e de gönderileceğini dile getiren Gürlek, ailenin ve avukatların taleplerini dinledi.

"Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz"

Tüm delillerin tekrar inceleneceğini ve daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini vurgulayan Akın Gürlek şöyle devam etti:

"Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

"Devletimize, adalete güveniyoruz"

Baba Nizamettin Kabaiş de Bakan Gürlek'e gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz" dedi.

Görüşmenin sonunda Gürlek, ailenin ve avukatların dikkat çektiği hususların ilgili daire tarafından titizlikle inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Demirci de yer aldı.