AA 06.05.2026 16:40

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 50 dükkanı yıkacak

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye beldesinde Filistinlilere ait 50 dükkan ve ticari yapıyı yıkacak.

[Temsili fotoğraf: AA]

Kudüs Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, İsrail kurumları Doğu Kudüs'ün Ayzeriyye beldesi girişindeki El-Muştal bölgesinde bulunan Filistinlilere ait 50 dükkan ve ticari işletmenin yıkıma hazırlık olarak boşaltılmasına dair sözlü tebligat yaptı.

Filistinlilerin, yıkım kararına karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunduğu ve mayıs ayı içinde nihai kararın verileceği ifade edildi.

Söz konusu bölgedeki yıkım kararlarının, İsrail'in Filistin'deki işgalini genişletecek "E1 Projesi" kapsamında hayata geçirilmek istendiği aktarıldı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriyye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesini" önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesini" Eylül 2025'te onaylamıştı.

SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
